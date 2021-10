Una buona funzionalità dell’organismo parte da una sana alimentazione, grazie alla quale è possibile fare scorta di nutrienti preziosi per la salute. In particolare nei riguardi degli accumuli di grasso e colesterolo, è opportuno porre una maggiore attenzione nelle scelte alimentari per scongiurare impennate di glicemia. Ad esempio, contro colesterolo e diabete pochi conoscono questa alternativa allo zucchero senza calorie e glucosio. Infatti, sembrerebbe che quasi un terzo della popolazione italiana tra i 35 e i 74 anni abbia livelli di colesterolo a malapena tollerabile, ignorando a quali rischi vanno incontro. Di seguito presenteremo un alimento che non compare quanto dovrebbe sulle nostre tavole, ma utile per contrastare questo problema.

Ecco lo straordinario alleato di cuore e ossa ed acerrimo nemico di colesterolo e trigliceridi

Proveniente dal lontano Nord Africa, questo cereale vanta un grande apporto di fibre, minerali e acidi grassi polinsaturi che concorrono tutti alla salute fisica. Stiamo parlando del miglio, un fantastico alimento che aiuta la salute cardiovascolare e dell’apparato digerente. Ecco lo straordinario alleato di cuore e ossa ed acerrimo nemico di colesterolo e trigliceridi che migliora il transito intestinale grazie alle fibre. È proprio l’abbondanza di fibre del miglio che regolano e migliorano i livelli di zucchero e colesterolo, scongiurandone pericolosi accumuli.

Questo consente di ridurre la pressione sanguigna e l’assimilazione di colesterolo nel sangue riducendo il rischio di patologie cardiache.

Tutti i pregi di un cereale strepitoso

Oltre all’abbondanza di fibre, il miglio vanta anche un grande quantitativo di minerali che concorrono alla salute di cuore e ossa. Tra questi citiamo zinco, ferro, sodio, potassio, fosforo e magnesio. In particolare l’abbondanza di magnesio rende utile questo cereale nel controllo della pressione sanguigna e della glicemia.

Inoltre, il miglio non manca di vitamine utili al mantenimento di una buona salute della struttura ossea. Infatti, oltre alle vitamine B6 ed E, questo cereale è fonte anche di vitamina K che assicura uno buono stato delle ossa.

Possibili effetti antitumorali

Ma non finisce qui perché, come già detto, il miglio è ricco di lignani che vengono trasformati dall’intestino in molecole che avrebbero la capacità di proteggere l’organismo da malattie cardiache e tumori.

Sebbene non esistano evidenze per cui il miglio possa confliggere con condizioni di salute particolari, è un alimento abbastanza calorico. Pertanto, se decidiamo di integrare il miglio nella dieta nonostante gli evidenti benefici, consigliamo di consultare il proprio nutrizionista.

