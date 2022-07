I frutti della stagione estiva sono dolcissimi e, soprattutto, tanto delicati. Quando si acquistano piccoli frutti ma anche pesche, albicocche o ciliegie è necessario consumarli rapidamente o imparare a conservarli il più a lungo possibile. Tra i frutti più delicati troviamo i lamponi che potranno essere conservati in frigorifero per un paio di giorni ma solamente in contenitori aperti. Oggi, però, si lasceranno da parte i frutti di bosco per trattare di un altro frutto che, una volta portato a casa, dovrà essere conservato il più a lungo possibile. Le pesche, infatti, tenderanno a deperire molto rapidamente, specialmente se durante il trasporto subiscono urti. Ma come conservare questi deliziosi frutti per farli durare più a lungo?

Pochi sanno come conservare le pesche a lungo e in che modo utilizzarle per preparare dessert o senza cottura

Per conservare le pesche più a lungo sarà sufficiente tenerle in frigorifero inserite in un sacco apposito che le preserverà dagli agenti esterni. Questo solamente se si è impossibilitati a consumarle rapidamente. In caso contrario sarà sufficiente tenerle a temperatura ambiente ma lontano da fonti di calore o dai raggi solari. Le pesche, poi, potranno anche essere congelate per averle a disposizione per tutto l’anno. Per farlo, tagliare le pesche a fette e sistemarle su un piatto aggiungendo del succo di limone, da ultimo infilare nel congelatore. Sarà necessario mantenere una certa distanza tra una fetta e l’altra per evitare che si attacchino tra loro.

Una volta congelate sistemarle all’interno di sacchetti da chiudere e riporre nel congelatore. Si conserveranno fino a 11 mesi all’interno del freezer, ottime da consumare anche durante il periodo invernale. Eppure pochi sanno come conservare le pesche a lungo ma, soprattutto, come utilizzarle per preparare diversi dessert o piatti freddi.

Ricette

Nel caso in cui ci si trovasse a dover consumare una grande quantità di pesche diventate troppo mature l’unica soluzione è mettersi ai fornelli. Si potrà optare per un dessert con pesche, ricotta e mandorle. Inoltre, proprio come le mele anche le pesche potranno diventare protagoniste di meravigliose insalate. Un’altra idea è il budino a base di pesche, con eventuale aggiunta di amaretti. Tra i dolci più famosi a base di frutta fresca e, quindi, anche di pesche troviamo il clafoutis di origine francese. Si tratta di un dolce facile e veloce da preparare e servire freddo o tiepido.

