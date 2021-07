Ci laviamo tutti i giorni – o almeno così dovrebbe essere – e ci spalmiamo addosso mille prodotti da bagno.

Bagnoschiuma, shampoo, balsamo, maschera per capelli, sapone intimo e tanto altro ancora sono articoli di cui non sapremmo più fare a meno. Ma di cosa sono fatti? Nessuno infatti si mette a leggerne l’etichetta, e finiamo a scegliere un prodotto piuttosto che un altro solo perché ci piace la confezione.

In più le pubblicità descrivono solo la morbidezza e la delicatezza del prodotto, ma del resto non se ne parla. Eppure esistono degli ingredienti che fanno parecchio male alla salute, e anche all’ambiente. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Pochi sanno che usare spesso questi bagnischiuma diffusissimi potrebbe provocare conseguenze gravi sulla salute

Noi di ProiezionidiBorsa, in altre occasioni, abbiamo spiegato di fare “Attenzione perché chi si fa la tinta ai capelli dovrebbe essere consapevole di questi rischi di cui le pubblicità non parlano”.

Quando siamo al supermercato davanti al reparto dei bagnischiuma, succedono 2 cose di solito. Prendiamo sempre lo stesso prodotto, o perdiamo tempo perché non sappiamo quale scegliere. Ecco come fare.

Studi scientifici sui prodotti

Recenti studi scientifici hanno analizzato diversi prodotti cosmetici che utilizziamo abitualmente nella nostra vita.

L’obiettivo dello studio era accertare la presenza di sostanze a rischio tossicità per la nostra salute in alcuni prodotti di uso quotidiano.

Diamo per certo che i componenti dei prodotti disponibili in commercio rispettino determinati requisiti imposti dalla legge. È anche vero, però, che alcuni ingredienti sono autorizzati solo entro certi limiti, perché in quantità maggiori potrebbero causare problemi di salute. Stiamo parlando, ad esempio, di problemi come dermatiti da contatto e reazioni allergiche.

Il rischio è l’effetto “cocktail”

Il problema è che molti prodotti cosmetici contengono sostanze pericolose in quantità uguali alla soglia limite permessa dalla legge, ma esiste un’eventualità più pericolosa. Si tratta dell’effetto “cocktail”, ovvero l’effetto causato dal potenziale utilizzo di più prodotti con una sostanza a rischio.

Dagli studi è emerso che alcune sostanze a rischio erano presenti in prodotti da risciacquare, come shampoo, gel doccia e simili. Si tratta di sostanze come imidazolidinil urea, diazolidinil urea e DMDM. Questi ingredienti sono considerati liberatori di formaldeide, un agente con probabile azione cancerogena come riportato dal Ministero della Salute.

Conclusioni

Il bagnoschiuma rimane poco tempo sulla pelle, quindi in questo senso i rischi sono bassi, ma in generale è quindi meglio evitare i prodotti che contengono queste sostanze. Siamo tendenzialmente poco attenti ai componenti di questi prodotti, ma come abbiamo potuto capire questo atteggiamento è sbagliato. Infatti pochi sanno che usare spesso questi bagnischiuma diffusissimi può provocare conseguenze gravi sulla salute.

