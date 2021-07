In estate il corpo ha bisogno di un’idratazione particolarmente intensa per recuperare tutti i liquidi persi. Uno dei modi migliori per farlo, oltre che bere tanta acqua, è mangiare alimenti che contengano una buona percentuale di liquidi.

Tra questi, frutti come pesche, anguria, melone e arancia sono perfetti, perché contengono più dell’80% di acqua.

Il problema è che non è tutto oro quello che luccica, e non tutta la frutta fa bene, soprattutto se si hanno problemi di salute.

Sulla pesca, in particolare, c’è una cosa che tutti dovremmo sapere: il suo nocciolo è tossico, poiché contiene amigdalina. Questa sostanza si può rivelare nociva, ed è per questo che dovremmo starne ben alla larga come abbiamo già visto qui.

Lo mangiamo in tanti ma questo frutto estivo sarebbe da evitare in questi casi

Dopo aver sottolineato che questo frutto potenzialmente letale è sulle nostre tavole e non ne siamo consapevoli, oggi scopriamo le controindicazioni legate alla pesca.

Oltre a provocare allergia nei soggetti allergici, la pesca andrebbe mangiata lontana dai pasti, per evitare che crei fermentazione. Ciò potrebbe accadere soprattutto se, insieme alla pesca, consumassimo carboidrati o latticini.

Attenzione al colon irritabile

Come sostenuto da più fonti mediche la pesca causa problemi ancora maggiori nelle persone che soffrono di colon irritabile. Questo è un disturbo cronico i cui sintomi più comuni sono gonfiore e dolore addominale, stitichezza e/o diarrea.

Nelle persone che soffrono di questo disturbo, l’intestino è più sensibile a diversi stimoli, tra cui l’alimentazione. Ecco perché bisognerebbe fare particolarmente attenzione a ciò che si mangia.

Tra gli altri alimenti, è fortemente consigliabile limitare il consumo di pesche. Infatti lo mangiamo in tanti ma questo frutto estivo sarebbe da evitare in questi casi.

Altri alimenti da evitare

Oltre alla pesca, secondo autorevoli esperti di salute e alimentazione, andrebbero consumati con moderazione anche tutti gli altri frutti zuccherini, come prugne, pere e uva. Gli altri alimenti a cui fare attenzione se si soffre di colon irritabile sono i latticini, legumi, patate, dolcificanti e marmellate molto zuccherate.

Tra le verdure, invece, meglio evitare carciofi, rucola, cavoli e cetrioli. Il consiglio in più è di mangiare lentamente, masticando accuratamente il cibo.