La letteratura del fai-da-te in materia di sbiancamento dei denti è fitta di validi suggerimenti. Ci sono, però, due piccoli trucchi che possiamo sperimentare e che sono consigliati dai siti di alcuni studi dentistici di fama riconosciuta. Pochi sanno che si potrebbero eliminare le macchie scure dai denti con un ingrediente naturale che tutti abbiamo in casa più un frutto rosso di stagione per un sorriso bianchissimo.

Il rimedio del sale

Si tratta di un rimedio efficace che tuttavia va usato con parsimonia. Solo una volta ogni due mesi. Potrebbe essere troppo aggressivo se utilizzato con maggiore frequenza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Dobbiamo mettere mezzo cucchiaino di sale marino e alcune gocce di limone in un bicchiere. Uniamo un po’ di dentifricio. Mescoliamo con un cucchiaino e stendiamo la pasta sui denti. Lasciamo agire un minuto e sciacquiamo con cura e in abbondanza.

L’aiuto delle fragole

Non l’avremmo mai immaginato ma autorevoli siti che fanno capo a studi dentistici di rilievo nazionale, consigliano le fragole. Il frutto della primavera può aiutarci nella nostra lotta alle macchie scure sui denti. Scegliamo una fragola matura. Schiacciamola in un bicchiere fino a creare una poltiglia. Usiamo questa pasta per lavarci i denti. Sciacquiamo regolarmente.

Non abusare

Si tratta di rimedi naturali però è bene non farne un uso spropositato. Così come è facilmente intuibile che non è opportuno ricorrere a questi rimedi se abbiamo problemi al cavo orale. Come carie, gengive sanguinanti o altro.

Come prevenire

Pochi sanno che si potrebbero eliminare le macchie scure dai denti con un ingrediente naturale che tutti abbiamo in casa più un frutto rosso di stagione per un sorriso bianchissimo. Soprattutto, però, una volta riusciti nello sbiancamento, dobbiamo prevenire.

Ci sono delle buone abitudini che possono aiutarci. Intanto una corretta e costante igiene orale. Poi quando prendiamo un caffè o un thè è consigliabile bere un bicchiere d’acqua. Aiuta a ripulire il grosso della superficie dei denti.

Ci sono poi dei cibi che aiutano la pulizia quotidiana dei denti. Parliamo di una carota cruda, delle mele e del sedano. Sono piccoli aiuti alla nostra igiene orale.