L’orto è un’attività alla quale molti di noi si dedicano. I nostri frutti ed ortaggi però possono essere colpiti da malattie. In questo articolo oggi vogliamo spiegare come uno specifico prodotto naturale possa essere in grado di proteggere le nostre piante. Infatti, in pochi sanno che per proteggere il nostro orto sarà sufficiente utilizzare questo straordinario prodotto naturale.

Lecitina di soia

La lecitina di soia è una sostanza che possiede proprietà utili per il nostro organismo. Infatti, è in grado di proteggere il fegato, il sistema nervoso ed è in grado di abbassare il colesterolo. Questa proprietà è dovuta al fatto che la lecitina di soia favorisce il passaggio dei grassi nel sangue trasportando il colesterolo verso il fegato. Quello che non tutti sanno però, è che questa sostanza è molto utile anche per la cura dei nostri orti. Essa, infatti, stimola le difese delle piante e possiamo utilizzarla per fermare e prevenire alcune problematiche che possono colpirle.

La lecitina di soia in agricoltura è in grado di sostituire prodotti anticrittogamici. Questi, essendo per lo più a base di rame possono avere ricadute nocive sul terreno che coltiviamo. Quindi la lecitina di soia può essere considerata una valida alternativa biologica contro alcuni tipi di malattie. Nello specifico, questo prodotto è efficace contro i funghi delle piante ed agisce per contatto. Questa sostanza contiene fosfolipidi che sono in grado di frenare e prevenire la proliferazione delle spore dei funghi. La lecitina di soia riesce a potenziare le difese naturali delle piante rendendo più elastiche le pareti cellulari dei loro tessuti. Le piante diventano così più resistenti all’attacco del sole, degli insetti e di funghi.

Quando dobbiamo usarla e come

Come già detto in precedenza, la lecitina di soia è in grado di prevenire la proliferazione di funghi su ortaggi e piante da frutto. Proprio per questo motivo, possiamo usarla per difendere le nostre piante mescolandola all’acqua. Le quantità consigliate sono di 30 millilitri di lecitina per 10 litri d’acqua. Per far sì che risulti efficace, consigliamo di ripetere il trattamento ogni due settimane al termine della fioritura.

