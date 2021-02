Il sorriso è una delle prime cose che ci colpiscono di una persona. Avere dei denti bianchi e un sorriso smagliante è un’aspirazione abbastanza comune, e bisogna ammettere che ci vuole anche un po’ di fortuna. Infatti, possedere uno smalto bianco è una questione genetica.

Denti bianchi e sorriso perfetto con questi 6 consigli

Al di là della genetica, però, ci sono delle scelte quotidiane che possiamo fare, per avere denti bianchi e un sorriso perfetto. Questi 6 consigli aiuteranno a raggiungere questo obbiettivo, senza ricorrere ad aggressivi metodi di sbiancamento.

Lavare i denti con regolarità

I cibi che mastichiamo contengono acidi aggressivi per lo smalto dei nostri denti. Lavare i denti dopo ogni pasto inibisce l’effetto dannoso che questi acidi potrebbero avere sullo smalto dei nostri denti, aiutando a preservare il loro naturale colore.

Lo smalto è lo strato superficiale dei denti, ed è quello di colore bianco. Sotto lo smalto troviamo la dentina che, invece, ha un colore più giallognolo. Ovviamente quando lo smalto è danneggiato, la dentina è molto più evidente. Questa farà sembrare i nostri denti più gialli. Preservare lo smalto con una regolare igiene orale è fondamentale per evitare che i nostri denti si ingialliscano.

L’importanza del filo interdentale

Il filo interdentale è il cruccio di ogni dentista. Il consiglio, infatti, è sempre lo stesso: utilizzarlo almeno una volta al giorno. Il filo, in effetti, aiuta a raggiungere quei punti tra un dente e l’altro, dove si deposita la placca, che rende spento il nostro sorriso. L’utilizzo del filo garantisce una pulizia più profonda, per eliminare i batteri che alla lunga rovinano denti e gengive.

Il collutorio non serve solo ad avere un alito fresco

Il collutorio dona un senso di freschezza all’alito, ma non si utilizza solo a questo scopo. Utilizzare il collutorio, in realtà, aiuta a rimuovere i batteri dalla bocca che attaccano lo smalto dei nostri denti. Un motivo in più per utilizzarlo con regolarità.

Utilizzare una cannuccia in acciaio

Molte bibite che beviamo, tra cui succhi di frutta come mirtillo o more, caffè, thè, e cocktail, possono macchiare i nostri denti. Utilizzare una cannuccia (possibilmente non usa e getta), può essere un aiuto contro le macchie. Inoltre, sciacquare i denti con dell’acqua dopo avere bevuto il caffè, è una mossa intelligente per evitare che macchi i nostri denti.

Avere una sana alimentazione aiuta anche i denti

Mangiare cibi ad alto contenuto di zuccheri, come dolci, caramelle o cioccolata, di certo aumenta il rischio di carie. Una scelta alimentare sana, quindi, aiuterà il nostro organismo a 360°, denti inclusi. Questo non significa che gli zuccheri debbano essere evitati in toto, ma vanno assunti con moderazione. Lavare i denti dopo il consumo di alimenti zuccherini è fondamentale contro l’insorgenza della carie.

Ridurre il fumo

Il fumo fa malissimo e questo è abbastanza risaputo. Fa molto male anche al colorito dei nostri denti. Fra i buoni propositi, quindi, è il caso di aggiungere anche questo, smettere di fumare o quanto meno ridurre drasticamente. In primis per la nostra salute, ma anche i denti ringrazieranno.

Abbiamo visto, dunque, come sarà molto più semplice avere denti bianchi e sorriso perfetto con questi 6 consigli.