Tutte le piante hanno bisogno di attenzioni ma quelle che non ne possono fare proprio a meno sono le erbe aromatiche. Per crescere sane, forti e profumate necessitano di acqua giornaliera e di concimi. È comunque impossibile non usare i concimi naturali, grazie ai quali le piante crescono in bellezza e ci salvano il portafoglio.

A tal proposito, consigliamo di leggere l’articolo “È incredibile come questi quattro trucchetti facciano crescere le nostre piante così rigogliose usando concimi naturali a costo zero”.

I fertilizzanti sono importanti perché donano alla pianta, tramite il terreno, tutte le sostante nutritive necessarie per lo sviluppo. In questo articolo vedremo come usare gli scarti di un alimento che spesso abbiamo in cucina come fertilizzante naturale. Tra l’altro è una verdura che predilige l’estate quindi è un’ottima occasione per poter iniziare questo metodo.

Il peperone e il peperoncino

Ecco perché non butteremo più gli scarti di questa splendida verdura per avere il prezzemolo sempre fresco e profumato. La maggior parte delle piante e, soprattutto, le erbe aromatiche hanno bisogno di un terreno con pH neutro. Non potremmo mettere l’aceto per esempio perché troppo alcalino così come il bicarbonato perché troppo acido. Sia il peperone che il peperoncino sono degli ottimi fertilizzanti poiché non sono troppo acidi, al contrario di ciò che si potrebbe pensare. Inoltre contengono sali minerali come il potassio e magnesio e vitamina A e C. Ma, soprattutto, contengono la capsaicina, con azione antibatterica.

Se dobbiamo cucinare un peperone non buttiamo la buccia superiore con le foglie e il gambo perché è proprio quello che ci serve. Si frulla con l’acqua e la spruzziamo nel terreno del nostro prezzemolo. Il peperone e soprattutto il peperoncino sono ottimi non solo come fertilizzanti ma anche perché grazie al forte odore allontaneranno tutti i parassiti.

