Tra le patologie che causano una situazione invalidante più o meno marcata si possono selezionare quelle che interessano il sistema endocrino. Una compromissione delle capacità lavorative, in età compresa tra i 18 e 67 anni, potrebbe far scattare il diritto alla pensione di invalidità civile INPS. Vediamo quali sono i requisiti sanitari ed economici che si prevedono per l’anno 2021 e quali patologie sono ammesse in base alle tabelle ministeriali.

Quali requisiti sono ammissibili per la richiesta del sussidio economico mensile

Il diritto alla pensione di invalidità civile INPS si acquisisce a seguito di comprovata riduzione delle capacità lavorative e con invalidità non inferiore al 74%. Queste sono le condizioni che stabiliscono i cosiddetti requisiti sanitari di base che possono modificarsi nel tempo in base all’aggravarsi della malattia stessa. In situazioni simili, è possibile infatti richiedere la pensione per aggravamento della patologia. Chi invece effettua la domanda per la prima volta, può seguire le indicazioni che trova nella guida “Come avere la pensione di invalidità INPS 2021”.

In questi casi arriva l’assegno mensile INPS di 287 euro per tiroide, diabete e malattie endocrine a patto che si soddisfino anche i requisiti economici. Per il 2021 il limite di reddito personale stabilito corrisponde a 16.982,49 euro annui. Ricordiamo che per l’anno 2021 l’importo mensile della pensione di invalidità civile INPS corrisponde a 287,09 euro. Il richiedente potrà ricevere l’assegno di invalidità civile dal momento in cui riceve il verbale di invalidità. Per conoscere i tempi di attesa è possibile consultare la guida “Dopo quanto tempo arriva il verbale di invalidità dall’INPS”.

Arriva l’assegno mensile INPS di 287 euro per tiroide, diabete e malattie endocrine

Entriamo ora nello specifico ambito delle patologie di natura endocrina. Le tabelle ministeriali offrono un elenco di alcune patologie che si ritengono valide per il riconoscimento di uno stato invalidante. Tuttavia, come abbiamo già specificato, non si esclude l’assegnazioni di gravità differenti in base al quadro patologico del singolo. In base a quanto indicano i quadri ministeriali, quelle malattie del sistema endocrino che presentano il riconoscimento di una invalidità superiore al 74% sono le seguenti:

ipotiroidismo grave con ritardo mentale (100%);

diabete mellito complicato (91-100%);

iposurrenalismo grave (91-100%);

artropatia grave gottosa con impegno renale (91-100%);

ipoparatiroidismo non trattabile (91-100%).

Questi sono alcuni esempi di malattie del sistema endocrino che potrebbero determinare il diritto alla pensione di invalidità civile INPS.