L’ipertensione arteriosa, ossia l’elevata pressione del sangue nelle arterie, è uno dei fattori di rischio che aumenta la probabilità di contrarre malattie cardiovascolari.

Allo stesso modo, anche avere alti livelli di grassi nel sangue (colesterolo e trigliceridi), potrebbe provocare un aumento di questa probabilità.

Questi due fattori sono da tenere a bada con estrema attenzione, facendo, tra le altre cose, attività fisica ed intervenendo sull’alimentazione.

Tuttavia, non tutti sanno che in commercio esiste un olio particolare che potrebbe essere utile in queste situazioni.

Infatti, pochi sanno che quest’olio potrebbe essere un toccasana per ridurre colesterolo e trigliceridi

L’olio di cui parleremo oggi è quello che si ricava dai semi della pianta di canapa, solitamente mediante estrazione o spremitura.

Questo particolare tipo di olio, da un punto di vista nutrizionale, è caratterizzato dall’equilibrio perfetto tra omega 3 ed omega 6. Ciò lo rende un olio particolarmente salutare per il benessere di tutto l’organismo.

Bisogna infatti sapere che un eccesso di acidi grassi omega 6, se non efficacemente bilanciato con l’assunzione di omega 3, potrebbe causare diversi disturbi.

In questo senso, quindi, l’olio di canapa sarebbe un alimento unico nel suo genere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Oltre a ciò, l’olio di canapa è una delle poche fonti alimentari di acido alfa linolenico. Della famiglia degli omega 3, quest’ultimo è uno dei più importanti grassi essenziali. Infatti, potrebbe essere utile per prevenire coronaropatie e problemi cardiaci, abbassando la pressione ed i livelli di grassi nel sangue.

Come riportano diversi studi, basterebbe un solo cucchiaio di olio di canapa per soddisfare il fabbisogno giornaliero di omega 3 di un adulto. Tuttavia, è importante ricordare che questo alimento non sostituisce assolutamente il consumo regolare di pesce.

Tra i pesci da consumare in questo periodo, ricordiamo ad esempio lo scorfano rosso che è una miniera di proteine e omega 3.

Come consumare e conservare l’olio di canapa

Quindi, pochi sanno che quest’olio potrebbe essere un toccasana per ridurre colesterolo e trigliceridi. Ma come possiamo consumarlo e conservarlo?

Per mantenere intatte le sue incredibili proprietà nutritive, l’olio di canapa si consuma crudo. Esso può essere utilizzato per condire verdure ed insalate, o può essere aggiunto a yogurt e frullati.

Per quanto riguarda la conservazione, invece, va riposto in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura, sarebbe ancora meglio metterlo in frigorifero.

Infine, va aggiunto che in commercio esiste sia l’olio di canapa spremuto a freddo sia quello raffinato, che è qualitativamente inferiore rispetto al primo. Per distinguerli basta osservarne il colore: infatti, quello raffinato è più chiaro rispetto a quello spremuto a freddo.