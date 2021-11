L’INPS tra i vari servizi messi a disposizione ai cittadini prevede anche la consultazione telematica del cedolino della pensione. Questo è il documento, accessibile online dall’interessato, che consente ai pensionati di verificare l’importo della pensione erogata mensilmente dall’INPS, nonché di conoscere eventuali variazioni. A tal proposito ecco il nuovo servizio INPS per i pensionati: cedolino della pensione e Certificazione Unica.

Anche per questo mese, coloro che riscuotono la pensione presso Poste Italiane SpA, potranno prelevarla anticipatamente, in base alle iniziali del cognome del titolare. Pertanto ecco chi troverà la pensione più ricca prima di Natale con un cedolino carico di maggiorazioni e bonus in anticipo. In particolare:

Lettere A-B dal 25 novembre;

Lettere C-D dal 26 novembre;

Lettere E-K dal 27 novembre;

Lettere L-O dal 29 novembre;

Lettere P-R dal 30 novembre;

Lettere S-Z dal 1° dicembre.

Anche questo mese nel cedolino si troverà la maggiorazione degli importi dell’Assegno per il Nucleo Familiare previste dall’art.5 del D.L.n.79/2021. Le maggiorazioni trovano applicazione dal primo luglio al 31 dicembre su tutte le pensioni che hanno diritto all’ANF. Pertanto, saranno aggiunti euro 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei composti da 2 figli, mentre euro 55 per quelli con almeno 3 figli.

Inoltre, come per il mese precedente, anche a dicembre è previsto l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare.

Con il mese di dicembre, oltre alla tredicesima, è stato predisposto il pagamento della cosiddetta seconda tranche della quattordicesima.

Per la pensione pubblica, il pagamento spetta a coloro che perfezionano il requisito anagrafico per l’accesso al beneficio tra il 1°luglio e il 31 dicembre. Ovvero il 64°anno d’età. Mentre per coloro che sono diventati titolari di pensione nel 2021, spetta al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste dalla Legge. Per le pensioni della gestione privata è prevista per coloro che compiono 64 anni dal 1° agosto al 31 dicembre 2021. Nonché per coloro che sono andati in pensione nel corso del 2021, al ricorrere degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge.

Inoltre le pensioni delle gestioni private e dello spettacolo e sportivi professionisti in pensione troveranno anche un bonus. Si tratta dell’importo aggiuntivo di euro 154,94 ai sensi della Legge n.388/2000. In particolare è previsto per i titolari di pensioni il cui importo totale non superi il trattamento minimo.

Continuano inoltre anche sulla mensilità di dicembre, per coloro che hanno optato per l’INPS quale sostituto d’imposta il rimborso dell’imposta a credito del contribuente. Nonché la trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.

