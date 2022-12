Pochi sanno che questo pinzimonio è un rimedio incredibile per digerire dopo un’abbuffata natalizia

Durante i pranzi e le cene insieme agli amici, soprattutto a Natale e Capodanno, capita di esagerare con il cibo. Prodotti effervescenti e tisane ci aiutano. Ma c’è anche un altro modo più fantasioso per stare bene, ecco di cosa si tratta.

La cosa peggiore che potremmo fare dopo un’abbuffata è quella di andare a stenderci e dormire. Se pensiamo che per digerire un pasto leggero sono necessarie 2 ore, per un pasto abbondante occorreranno almeno 4 ore. Se ci siamo abbuffati dovremmo aspettare anche 6 ore. Quindi muoviamoci, camminiamo o facciamo qualcosa di stancante per affrettare i tempi. Ma niente divano. Un bicchiere di acqua e succo di limone viene spesso suggerito dalle persone che ci stanno vicine. Facciamo attenzione. Le abbuffate oltre a rendere complicata la digestione potrebbero portare a episodi di reflusso gastroesofageo. L’acidità dello stomaco sarebbe molto alta quindi aggiungere pure il limone non è esattamente corretto. Meglio una tisana.

Pochi sanno che questo pinzimonio è ottimo quanto una tisana

Finocchio e rosmarino, menta, liquirizia e salvia, cannella, zenzero e arancia, sono tutti gusti e alimenti che ci aiutano a digerire. Una tisana calda potrebbe darci molto sollievo. I prodotti aromatizzati a base di citrato potrebbero essere piacevoli ed efficaci ma non tutti li tollerano. Sono rimedi occasionali per pasti frettolosi che ci fanno stare male, il prodotto effervescente non è amato quanto le tisane calmanti. Queste bevande hanno un alto contenuto di sale per quanto dovrebbero aiutare a diminuire i livelli di sodio nel corpo. Inoltre la presenza di zucchero le fa diventare ad alto contenuto calorico.

Per ottenere risultati soddisfacenti dovremmo modificare l’alimentazione nei giorni seguenti all’abbuffata. Vitamine e minerali possiamo trovarli in tante verdure quindi potremmo pensare a un pinzimonio saporito con cui curare stomaco e fegato.

Ingredienti naturali e ricchi di proprietà benefiche

Pochi sanno che questo pinzimonio è benefico e sfizioso allo stesso tempo. Utilizziamo 125 ml di yogurt greco e l’erba cipollina per trovare sollievo. Lo yogurt greco ha benefici per intestino e stomaco perché li aiuta ad assorbire sostanze complesse come carboidrati e fibre. L’erba cipollina è leggermente lassativa e potrebbe liberarci in caso di stitichezza dovuta all’abuso di cibo, ma è ottima anche per accelerare la digestione.

Nello yogurt greco mettiamo 20 ml di olio EVO e una spruzzata di limone. Aggiungiamo l’erba cipollina insieme al prezzemoloe aggiungiamo sale e pepe. Amalgamiamo e otterremo un pinzimonio davvero benefico. Se abbiamo esagerato con il pranzo, potremmo utilizzare questo preparato per cenare insieme a dei gambi di sedano. Una camomilla prima di andare a dormire e una camminata a digiuno il giorno dopo e l’abbuffata sarà solo un ricordo. I metodi naturali e semplici sono sempre i migliori per proteggere il nostro organismo.