Come si usa il bicarbonato per digerire e altri sistemi per evitare mal di testa e tachicardia

Difficilmente riusciamo a rinunciare alle abbuffate e la conseguenza è spesso la difficoltà a digerire. Mal di testa, gonfiore, tachicardia e pesantezza potrebbero rovinare la giornata. È utile allora conoscere i diversi rimedi da tentare per smaltire pranzi e cene ricchi e succulenti. Vediamo insieme come districarci tra un canarino e una posizione utili a favorire la digestione. Intervenire tempestivamente con qualche rimedio della nonna potrebbe evitare malesseri e, magari, concederci anche qualche altro peccato di gola.

Come si usa il bicarbonato in caso di digestione lenta, difficile o bloccata

Le mangiate delle feste o semplicemente pranzi e cene più abbondanti del solito potrebbero rendere difficoltosa la nostra digestione. Il rimedio per eccellenza è il bicarbonato. Si tratta di un sale sodico che disciolto in acqua può contrastare i disturbi digestivi e l’eccesso di acidità. Esistono prodotti creati appositamente per questo fine. I prodotti a base di bicarbonato utili per la digestione contengono solitamente 500 milligrammi di principio attivo. Ma cosa fanno queste compresse di bicarbonato? Bloccano l’acidità dei succhi gastrici e producono anidride carbonica che agevola la digestione. C’è chi preferisce preparare un canarino con bicarbonato e limone. In questo caso possiamo spremere mezzo limone in un bicchiere di acqua tiepida e aggiungere un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Mescoliamo e beviamo subito. L’aggiunta del limone rende il sapore più sgradevole ma i suoi enzimi stimolano la funzionalità del fegato e del pancreas, aiutando a proteggere le mucose intestinali.

Il canarino classico ed altri rimedi

Una bevanda che agevola la digestione è il canarino all’alloro. L’alloro è notoriamente una pianta dalle spiccate proprietà digestive. Allevia le coliche, riduce il dolore ed il gonfiore addominale e agevola l’espulsione dei gas intestinali. Prepariamo quindi la nostra tisana con 100 millilitri d’acqua, mezzo limone non trattato e 2 foglie di alloro. Quando l’acqua bolle togliamo il pentolino dal fuoco e immergiamo la parte gialla della buccia del limone e le foglie di alloro. Beviamola dopo 10 minuti di infusione.

Anche la famosissima bevanda frizzante a base di caffeina aiuta a digerire. Questo perché gli zuccheri stimolano la produzione degli enzimi digestivi e la caffeina aumenta l’afflusso sanguigno verso lo stomaco, agevolando la digestione. Sarà ancora più efficace se la bevessimo con del succo di limone. Anche lo zenzero è portentoso. Questa radice accelera la motilità dello stomaco riducendo i tempi della digestione. Si può masticare o utilizzarlo per preparare un infuso sfizioso. 200 millilitri d’acqua, 5 grammi di zenzero sbucciato e un cucchiaino di miele sono gli ingredienti che ci servono. Mettiamo lo zenzero nell’acqua e portiamo ad ebollizione. Lasciamo bollire per 10 minuti, filtriamo e beviamo dopo aver dolcificato con un buon miele.

La posizione migliore per favorire la digestione

Pur sapendo come si usa il bicarbonato, lo zenzero o l’alloro, dopo una bella mangiata potremmo aver voglia di un pisolino. La posizione migliore per favorire la digestione è sollevando leggermente la testa dal normale asse. Anche addormentarsi sul lato sinistro potrebbe evitare un eccessivo reflusso o sdraiarsi a pancia in giù mettendo le mani sul cuscino. Sarebbe comunque più utile fare una bella passeggiata e bere molta acqua.