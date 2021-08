Il mascara, conosciuto anche come rimmel, è un prodotto di bellezza a cui moltissime donne non sanno rinunciare. Utile per ingrandire gli occhi per uno sguardo più profondo.

Esistono diverse tipologie di mascara è necessario scegliere quello che maggiormente si adatta al proprio sguardo.

In commercio si possono trovare maschera waterproof, allunganti, infoltenti, colorati. Tra i più utilizzati si confermano quelli neri e cremosi molto semplici da applicare.

In un precedente articolo si era spiegato al Lettore perchè e quando liberarsi di moltissimi oggetti di beauty che invadono le nostre case.

Oggi, invece, si tratterà di una particolare tipologia di mascara molto apprezzata soprattutto durante il periodo estivo.

Infatti, quando l’afa si fa prepotente in molte rinunciano all’idea di truccarsi ma con il mascara trasparente tutto potrebbe semplificarsi.

Pochi sanno che questo mascara è perfetto per chi sogna ciglia folte e sguardo intenso

Il mascara trasparente, infatti, durante il periodo estivo è un vero e proprio must have. Ottimo per ingrandire gli occhi, lo sguardo e per infoltire e definire le ciglia senza eccedere e appesantire con il colore.

Si tratta di un prodotto perfetto per tutte coloro che aspirano ad un effetto naturale no make up.

Il mascara trasparente, infatti, pur non appesantendo di colore le ciglia può donare allo sguardo un look unico.

Le ciglia rimarranno super folte per un periodo di tempo molto lungo. In molti casi si tratta di mascara primer, ottimi per essere applicati prima di quelli neri o colorati.

Il rimmel trasparente sarà perfetto per essere utilizzato al mare per avere le ciglia e le sopracciglia in ordine per tutta la giornata.

Ovviamente, nel caso in cui si sia alla ricerca di ciglia super nere sarà necessario optare per un classico mascara nero o marrone.

Purtroppo, non è facilissimo da reperire in Italia, infatti si preferisce utilizzare i classici neri. Tuttavia, con un po’ di ricerca si riuscirà a trovare. Ecco perchè pochi sanno che questo mascara è perfetto per chi sogna ciglia folte e sguardo intenso.

Come crearlo

Adesso si andrà a spiegare un trucco della nonna per creare in casa e a costo zero un mascara trasparente.

Per creare un mascara trasparente sarà sufficiente prendere un contenitore e pulirlo molto accuratamente dai precedenti residui. Si consiglia per una maggiore pulizia del tubetto di utilizzare un prodotto struccante da lasciare agire qualche minuto. Per lo scovolino, invece, sarà sufficiente lasciare agire acqua e sale grosso per alcuni minuti.

Riempire il tubetto con olio di ricino, di cocco o argan e, dopo averlo agitato, applicarlo sulle ciglia.

Si potrà optare anche per un mix di oli vegetali da mescolare insieme.