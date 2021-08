Che sia questa la volta buona per vedere le azioni Fincantieri esplodere al rialzo?

Sono mesi, infatti, che parliamo di un titolo molto sottovalutato che potrebbe essere sul punto di esplodere. Ogni volta, però, i segnali potenzialmente rialzisti vengono smentiti e, nella migliore delle ipotesi, si assiste a un movimento laterale.

Questa volta, però, potremmo essere di fronte all’occasione giusta per comprare azioni Fincantieri per vederle decollare verso un rialzo di circa il 100%.

Allo stato attuale la proiezione in corso è ribassista, ma già settimana scorsa le quotazioni hanno chiuso sopra l’importantissima resistenza in area 0,738 euro. Una conferma sopra questo livello anche in chiusura della settimana in corso sarebbe un forte segnale rialzista. In quest’ottica la conferma si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a quota 0,779 euro. Questo sarebbe il segnale che la proiezione rialzista ha preso forza per dirigersi verso gli obiettivi di prezzo indicati dalle linee tratteggiate rosse. In questo caso la massima estensione del rialzo passa per area 1,333 euro per un potenziale rialzo di circa il 100%.

Qualora, invece, il ribasso dovesse continuare le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in figura dalle linee rosse continue.

A supporto dello scenario rialzista c’è la stima del fair value che, con il metodo del discounted cash flow, risulta essere circa 2 euro. Un’altra prova a supporto dei rialzisti viene dalla valutazione basata sui multipli del fatturato. Il titolo è valutato a 0.35 volte il suo fatturato del 2021, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate.

Per gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione del 5% circa.

Fincantieri (MIL:FCT) ha chiuso la seduta del 2 giugno a quota 0,8235 euro in rialzo del 5,11% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale