La stagione estiva porta con sé tutta una lunga serie di frutti molto gustosi. Allo stesso tempo, se mangiati con moderazione, questi possono avere anche immensi benefici per il corpo e per la mente. Fra questi, svetta in classifica l’anguria. Infatti, pochi sanno che questo frutto estivo fa bene alla linea e al cuore.

L’anguria nutriente

L’anguria è uno dei frutti più idratanti che abbiamo a disposizione. Questo non è certo un caso, dato che contiene circa il 90% d’acqua. È quindi perfetta per combattere la calura estiva. Per questo stesso motivo, e nonostante contenga zuccheri, si tratta di un frutto estremamente dietetico, in quanto poco calorico. Allo stesso tempo, l’anguria è ricca di vitamine A, B e C e contiene anche sali minerali che la rendono ancora più dissetante e benefica per il corpo dopo aver sudato.

Pochi sanno che questo frutto estivo fa bene alla linea e al cuore

La lista di benefici di questo frutto zuccherino è piuttosto lunga. Cominciamo col dire, e non a sorpresa, che l’acqua e gli elettroliti contenuti nell’anguria idratano il nostro corpo e favoriscono la diuresi. Proteggono quindi i reni e contribuiscono a eliminare l’ammoniaca dal fegato. Ricordiamoci anche che, tenere il corpo idratato impedisce la ritenzione idrica, sgonfiando le gambe.

La vitamina C compie un’azione antiossidante importante per il sistema immunitario e combatte i radicali liberi. Sono loro ad essere spesso legati allo sviluppo di diversi tipi di cancro. Allo stesso tempo, non illudiamoci che l’anguria sia una miracolosa cura per questo male!

L’anguria riesce anche a rinforzare le ossa grazie al licopene che contiene. Questo, infatti, limita lo stress ossidativo di alcune cellule ossee. È anche un alimento consigliato per chi soffre di ipertensione. Infatti, questo aiuta a migliorare la circolazione sanguigna rendendo le pareti dei vasi più elastiche. Aggiungiamo il fatto che l’anguria può migliorare la salute di pelle e capelli.

Infine, essendo ricca di citrullina contribuisce a diminuire l’accumulo di grasso nelle cellule, ovvero, stimola direttamente le cellule a produrre meno grasso.

In realtà, anche la buccia è ricca di proprietà. Questa infatti è ricchissima di potassio dalla forte azione depurativa e che favorisce la concentrazione.

Quindi, è vero che pochi sanno che questo frutto estivo fa bene alla linea e al cuore, ma ora che conosciamo i suoi benefici potremo gustarcela senza rimorsi.

