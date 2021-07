Durante l’estate è più che normale desiderare di mangiar sano senza avvertire la fame. Per questo motivo ecco 5 gustosi pasti veloci e completi con pochissime calorie ma estremamente sazianti. Si tratta di una perfetta combinazione di carboidrati, proteine, verdure e grassi, che rende il piatto estremamente completo dal punto di vista nutrizionale. Ma la vera buona notizia è che ognuno di questi pasti sazianti non raggiunge nemmeno le 500 calorie. Si tratta di un risultato assai soddisfacente vista la completezza di queste idee-pasto.

La perfetta fusione di riso e pesce

Con solo 400 calorie, a fronte di ben 24 grammi di proteine, il riso con tonno e broccoli è un’idea di pasto davvero interessante. Queste calorie sono relative a 60 grammi di riso, 100 grammi di broccoli e 70 grammi di tonno. All’incirca 10 grammi di olio extravergine d’oliva conferiranno la dose ottimale di grassi, mentre il riso farà lo stesso con i carboidrati. Il tonno è la parte proteica del pasto da abbinare ovviamente al potere saziante dei broccoli in quanto verdure.

Un’alternativa senza pesce

Per chi vuole comunque un piatto proteico, ma senza aggiungere pesce, basta sostituire il tonno con due uova bollite. Poi sempre 60 grammi di riso sbollentato, 150 grammi di verdure e 10 grammi di olio. Questo abbinamento apporta al corpo 14 grammi di proteine a fronte di nemmeno 400 calorie.

Per gli amanti della pasta

Per chi non desidera il riso è possibile avere un’alternativa con la pasta. Ne occorrono 70 grammi, abbinati a 150 grammi di spinaci e 60 grammi di ceci. In questo caso consigliamo di usare 5 grammi di olio. Il risultato sono 430 calorie circa e 19 grammi di proteine.

Per le ultime due ricette abbandoniamo la pasta per sostituirla con altre fonti di carboidrati. Nel primo caso basterà usare 300 grammi di patate bollite, abbinate a 200 grammi di merluzzo. Poi un etto di carote a vapore e 10 grammi di olio. Questo piatto ha ben 41 grammi di proteine a fronte di 473 calorie circa.

Oppure abbinare 80 grammi di pane con 400 grammi di zucca e 20 grammi di parmigiano con la mozzarella di Skyr, altrimenti conosciuta come Skyrella. Le sole 439 calorie trovano giustificazione in ben 42 grammi di proteine apportate al corpo.

Tutte queste ottime idee pasto apporteranno al corpo innumerevoli vantaggi specie se abbinate a una sessione di esercizio fisico. Esercizi di questo tipo consentono anche di allenare il corpo senza soffrire l’insopportabile caldo estivo.