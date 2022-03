La situazione della guerra in Ucraina sta degenerando ora dopo ora e questo sarebbe uno dei motivi per l’oneroso aumento dei prezzi di queste settimane. Benzina, gas e luce: tutto sta diventando sempre più caro e difficile da pagare, visto che gli stipendi non aumentano. La situazione delle materie prime è quella che è e purtroppo nel bilancio familiare non si può certo tagliare il riscaldamento. Si può, però, intervenire per ridurre i consumi usando meglio gli elettrodomestici che si hanno in casa. È chiaro che alcuni di essi, infatti, siano particolarmente energivori e consumino più di altri.

Come già visto su ProiezionidiBorsa, alcuni dei maggiori indiziati sarebbero la lavatrice e il ferro da stiro. Ma il maggiore responsabile delle voci più alte in bolletta sarebbe però anche un altro. Bisogna imparare a riconoscere quale sia per rispondere a questa fase di rincari che non sembra volersi placare. Anzi, molti analisti concordano sul fatto che ci saranno ancora ulteriori rincari. Quindi, diventa non solo opportuno, ma anche necessario, correre ai ripari e cercare soluzioni alternative: altro che lavatrice e ferro da stiro!

È noto che gli elettrodomestici hanno consumi ben diversi tra loro. Volendo fare una battuta, sono come il cibo spazzatura: tutti sanno che fa male ma è difficile rinunciarci. Nel caso di dolci e fast food perché sono gustosi, nel caso di certi elettrodomestici per la loro necessità e comodità d’uso.

Altro che lavatrice e ferro da stiro, sarebbe questo l’elettrodomestico da usare il meno possibile per risparmiare sul caro bollette

C’è un elettrodomestico dal consumo elevatissimo che a volte, però, possiamo sostituire: il forno elettrico. Anche un fornetto piccolo può arrivare a consumare anche 1,5 kilowatt/ora. Che significa tanti euro in più di consumo energetico. Cucinare con esso è sicuramente comodo, ma è decisamente più dispendioso di altri metodi. Potrebbe essere allora il momento per provare nuovi metodi di cottura. Ad esempio a vapore, il cartoccio, la piastra. Sono tutte modalità meno costose, per le quali il forno elettrico non sempre serve. Un ottimo sostituto a consumo inferiore è la friggitrice ad aria. Con essa si riesce a cuocere senza particolari aggiunte di grassi o procedure che appesantiscono i piatti. Il consumo è di circa 1 kilowatt/ora. Il consiglio, però, è di non usare neanche questa se si deve cucinare per molte persone. Il cestello di norma è infatti troppo piccolo per poter servire più di sei commensali. Se proprio non si può evitare di utilizzare il forno elettrico, meglio attivare la modalità ventilata per tenerlo acceso il meno possibile.