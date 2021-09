Tutti vorremmo risparmiare sulle bollette di luce e gas e questo dovrebbe essere il lavoro degli operatori quando riceviamo le chiamate di informazione e di proposta.

Ogni compagnia ha le proprie tariffe. Perché differiscono? In primis, questo dipende dal mercato dell’energia elettrica. Le tariffe cambiano col variare degli indici di mercato. Inoltre, per tutte le compagnie esistono tariffe fisse e variabili. Quale conviene di più?

Per rispondere a questa domanda, bisogna fare attenzione alle proprie abitudini quotidiane.

Ci sono, infatti, fasce orarie in cui la tariffa variabile costa meno e quelle in cui il prezzo è più elevato. Ma ciò accade nell’eventualità in cui decidessimo di scegliere la tariffa bioraria.

Tariffa bioraria e tariffa fissa

Ciascuna compagnia programma una determinata tariffa sia per quanto riguarda l’opzione “fissa” che per quella “variabile”. La tariffa fissa o monoraria è chiamata così perché non cambia col variare delle fasce orarie. Per ciò che concerne invece la tariffa variabile, come anticipato, cambia a seconda delle fasce orarie. Ciò significa che la mattina fino al tardo pomeriggio costa di più mentre la sera e per tutta la notte è più conveniente.

Solitamente la tariffa bioraria è scelta da quegli utenti che, a causa del lavoro, rientrano a casa la sera e decidono di attivare gli elettrodomestici e la luce stessa in quella fascia. Chiaramente, è più conveniente per questi consumatori. Ciò spiega il motivo per cui tutto dipende dalle proprie abitudini quotidiane.

Come risparmiare in bolletta la luce attraverso questa semplice operazione senza alcun sforzo

Quale tariffa e quale compagnia è più conveniente? Mettiamole a confronto.

Enel Energia

Se provenienti dal Mercato a maggior tutela:

Tariffa monoraria: 0,07604 euro/KWh

Tariffa bioraria: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 19.00: 0,08490 euro/KWh; dal lunedì alla domenica e festivi dalle 19.00 alle 08.00: 0,07176 euro/KWh

Se provenienti dal Mercato libero:

Tariffa monoraria: 0,08871 euro/KWh

Tariffa bioraria: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 19.00: 0,09905 euro/KWh; dal lunedì alla domenica e festivi dalle 19.00 alle 08.00: 0,08362 euro/KWh

Eni Gas e Luce

Tariffa monoraria: 0,0962 euro/KWh

Tariffa bioraria: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 19.00: 0,1074 euro/KWh; weekend e festivi dalle 19.00 alle 08.00: 0,0903 euro/KWh

Iberdrola

Tariffa monoraria: 0,0838 euro/KWh

Tariffa bioraria: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 19.00: 0,073283 euro/KWh; weekend e festivi dalle 19.00 alle 08.00: 0,073283 euro/KWh

A2A Energia

Tariffa monoraria: 0,08600 euro/KWh

Tariffa bioraria: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 19.00: 0,09940 euro/KWh; weekend e festivi dalle 19.00 alle 08.00: 0,07940 euro/KWh

Sorgenia

Tariffa monoraria: 0,08057 euro/KWh

Optima

Tariffa monoraria: 0,0655 euro/KWh

Consigliamo di guardare sul sito ufficiale di ciascuna compagnia per vedere la migliore offerta e confrontare i prezzi anche con altre compagnie non citate.

Vediamo come risparmiare in bolletta la luce attraverso questa semplice operazione senza alcun sforzo. Prendiamo l’ultima bolletta e con la calcolatrice dividiamo la spesa materia energia per i kilowattora consumati. Il totale ci indicherà quanto stiamo pagando attualmente la nostra tariffa. Per fare un preventivo con le tariffe indicate sopra, bisogna moltiplicare la tariffa per i kilowattora.