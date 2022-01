Nel periodo storico che stiamo vivendo e che ha messo in ginocchio non solo l’Italia ma tutto il Mondo, un’altra stangata è arrivata alle famiglie italiane per quanto riguarda il rincaro sulle bollette di luce e gas. In precedenza, avevamo già parlato di questi aumenti, eppure recentemente abbiamo assistito anche ad altri rincari riguardanti altri aspetti della vita quotidiana.

Sicuramente non è una bella sensazione leggere la cifra esposta in bolletta, anche se abbiamo cercato di risparmiare il più possibile. Inoltre, capita anche di rimanere tutto il giorno in casa e il consumo, rispetto a chi trascorre la maggior parte del tempo fuori, è superiore.

Questo dipende anche dal gestore che abbiamo scelto, ma soprattutto dalle tariffe. In tal senso, conviene considerare il nostro stile di vita. Se, cioè, stiamo tutto il giorno a lavoro e stiamo a casa solamente la sera, allora conviene la tariffa bioraria. Questa si traduce in una differenziazione di prezzo in base all’orario.

Ma questo aspetto del risparmio in bolletta era già stato trattato, ed ecco come risparmiare attraverso questa semplice operazione. Ciò nonostante, come avevamo anticipato, i rincari in bolletta ci saranno almeno fino a marzo.

Cosa fa aumentare la bolletta?

Non solo gli aumenti sulle bollette fino a marzo 2022 ma questi 6 elettrodomestici le faranno schizzare alle stelle. Innanzitutto, dal 1 gennaio fino al 31 marzo la percentuale di aumento della luce salirà fino al 55%, mentre quello del gas al 41,8%.

Come si evince, ci saranno rincari massimi e la notizia che ci dà una vera e propria mazzata è l’aumento del gas, proprio in questi mesi invernali in cui lo utilizziamo maggiormente per il riscaldamento degli ambienti di casa.

I rincari non interessano soltanto i contratti nel mercato di maggior tutela, ma anche quelli nel mercato libero, poiché ad aumentare è proprio il prezzo di Borsa. Ciò nonostante, il Governo sembra essere intervenuto sugli oneri di sistema e sull’IVA al 5%.

Ma gli aumenti della luce si riflettono anche su quelli degli elettrodomestici. Infatti, quelli che consumano maggiormente, oltre alla lavatrice, all’asciugatrice e alla lavastoviglie sono il ferro da stiro, l’aspirapolvere e la stufa elettrica. Per la lavatrice ci sarà il rincaro di +1, per l’asciugatrice di +2,9, per la lavastoviglie di +2,7, per il ferro da stiro di +4,4, per l’aspirapolvere di +0,2 e per la stufetta elettrica di +23,6.