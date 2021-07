Tutti noi sappiamo che una dieta sana e ricca di ortaggi ci può proteggere da malattie anche gravi. Vivere una vita lunga e sana è il sogno di tutti. Dopo i 50 anni, molte persone iniziano a soffrire di problemi cardiovascolari e tenerli sotto controllo è fondamentale.

Come avevamo già detto in questo articolo, ad esempio, il mango è in grado di proteggerci da colesterolo alto e diabete. Oggi invece la Redazione vuole spiegare come un semplicissimo ortaggio possa proteggere la salute del nostro cuore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Infatti, pochi sanno che questo comunissimo ortaggio riduce pressione alta e rischio di malattie cardiovascolari. Scopriamo insieme di che ortaggio stiamo parlando, di che studio si tratta e soprattutto i risultati emersi.

Pochi sanno che questo comunissimo ortaggio riduce pressione alta e rischio di malattie cardiovascolari

Lo sostiene uno studio pubblicato nel 2015 sul Clinical Nutrition Research. Un team di scienziati e ricercatori dell’Università di Toronto ha lavorato su questo studio.

I ricercatori si sono concentrati sulle verdure ad alto contenuto di nitrati per dimostrare che possiedono proprietà vaso protettive.

L’ipotesi di partenza vedeva come protagonista un particolare ortaggio a foglia verde molto ricco di nitrati, ovvero gli spinaci. Si voleva dimostrare che il consumo di spinaci potesse influenzare la rigidità arteriosa e, di conseguenza, la pressione sanguigna centrale e periferica.

Lo studio

I ricercatori hanno preso in esame 27 soggetti in condizioni sane. Ad alcuni persone selezionate casualmente è stato chiesto di mangiare una zuppa di spinaci ad alto contenuto di nitrati. Questi soggetti hanno consumato dunque quotidianamente 845 milligrammi di nitrati derivati dalla zuppa.

Gli altri soggetti hanno consumato una zuppa di asparagi a basso contenuto di nitrati, circa 0,6 milligrammi di nitrati.

I soggetti presi in esame hanno seguito questo schema per 7 giorni seguito da un periodo di washout di una settimana. La Redazione spiega che il periodo di washout in uno studio si riferisce ad un intervallo nel trattamento in corso.

I risultati

Partendo dal presupposto che una dieta ricca di frutta e verdura riduca i rischi di incorrere in problemi cardiovascolari, dallo studio sono emerse delle evidenze.

Dallo studio emerge che il consumo dei nitrati degli spinaci contribuisce a diminuire i rischi di malattie cardiovascolari. Nello specifico, il consumo di un’alta quantità di nitrati ha ridotto la rigidità arteriosa e la pressione arteriosa. Gli scienziati hanno osservato una riduzione consistente della pressione arteriosa sistolica.

I parametri esaminati e su cui sono state osservate delle variazioni come rigidità arteriosa e pressione sanguigna ed arteriosa confermano l’ipotesi iniziale. Dunque, possiamo concludere dicendo che gli spinaci sono in grado di ridurre la pressione e di proteggere dal rischio di malattie cardiovascolari.