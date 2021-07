Ci sono molte malattie che possono colpire il nostro organismo, soprattutto dopo i 50 anni. Alcune di queste dipendono in larga parte dalle nostre abitudini di vita e dalla dieta. Patologie come il diabete possono diminuire drasticamente la nostra qualità della vita.

Diversi studi negli ultimi due decenni si sono concentrati sull’effetto dei cibi su alcune malattie. Come già spiegato in questo articolo infatti, le zucchine possono aiutarci a prevenire malattie cardiovascolari.

Oggi la Redazione vuole spiegare in che modo un semplice frutto possa ridurre i rischi di diabete e colesterolo alto. Può sembrare banale, ma a volte basta poco per tenere lontane alcune malattie davvero pericolose.

Pochi sanno che questo straordinario frutto estivo ci protegge da diabete e colesterolo alto

Secondo uno studio condotto e pubblicato nel 2014 sul Nutrition and Metabolic Insight, il mango è in grado di abbassare i livelli di glicemia.

Lo studio ha preso in esame 20 soggetti di entrambi i sessi di età compresa tra i 20 e i 50 anni. Tutte queste persone erano in condizione di obesità.

Queste persone hanno introdotto nella loro dieta per 12 settimane 10 grammi al giorno di polpa di mango liofilizzata.

Dopo 12 settimane, i ricercatori hanno evidenziato un calo nei livelli di glicemia nel sangue di tutti i partecipanti. Nei soggetti di sesso maschile il calo evidenziato era più alto, anche se questo non ha determinato significative perdite di peso.

Questo studio ci dimostra che un consumo regolare di mango da parte di individui in sovrappeso è in grado di ridurre i livelli di glicemia.

Mango e colesterolo

I benefici del mango sulla nostra salute non si fermano qui. Come dicevamo, pochi sanno che questo straordinario frutto estivo ci protegge da diabete e colesterolo alto. Proprio per quanto riguarda il colesterolo, il mango consumato in piccole quantità è in grado di abbassare i livelli di colesterolo LDL.

È quanto emerge da uno studio pubblicato sul British Journal of Nutrition. I soggetti che hanno consumato una piccola quantità di mango hanno visto una sensibile riduzione dei livelli di colesterolo nel sangue.

Attenzione

Entrambi gli studi parlano di modeste quantità di questo frutto. Questo perchè sebbene sia in grado di ridurre i livelli di glicemia e di colesterolo, rimane sempre un frutto piuttosto dolce.