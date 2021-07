Le temperature di questi giorni ci stanno mettendo a dura prova. È impossibile fare un passo senza grondare di sudore e ora più che mai bisogna bere molta acqua. Ma perché non reintegrare i liquidi con una gustosissima granita? In questo modo non solo ci idrateremo ma lo faremo anche con stile.

Granita o grattachecca?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le scuole di pensiero sono fondamentalmente due. C’è chi ama la consistenza più morbida della granita come quella siciliana. E chi preferisce la consistenza decisa della grattachecca. Ghiaccio raschiato direttamente da un blocco più grande e condito con sciroppi diversi. Entrambe sono perfette per rinfrescarsi d’estate ed è impossibile scegliere quale sia la più buona. È tutta una questione di gusti.

Se l’afa e il caldo ci abbattono proviamo questa gustosa e rinfrescante granita

Oggi vedremo come preparare una perfetta granita in casa senza l’aiuto di nessun dispositivo particolare, solo del congelatore. La granita che proponiamo è al cetriolo, l’ortaggio estivo per definizione. Che non solo è rinfrescante ma aiuta anche a prevenire i calcoli.

Ingredienti per 2 persone

200 gr di cetrioli;

1 cetriolo per decorare;

70 gr di zucchero;

50 gr di miele;

170 ml di acqua;

2 lime;

1 po’ di menta.

Procedimento

Prepariamo lo sciroppo. Mettiamo in un pentolino lo zucchero e il miele sul fornello a fiamma bassa. Aggiungiamo l’acqua e facciamo sciogliere il tutto senza mai raggiungere il bollore. Uniamo un po’ di scorzetta di lime grattugiata e qualche fogliolina di menta. Dopo pochi minuti sarà pronto quindi togliamolo dal fuoco e lasciamo raffreddare. Prendiamo i cetrioli, sbucciamoli e frulliamoli aggiungendo il succo di uno dei lime. E poi aggiungiamo lo sciroppo aromatizzato e mescoliamo. Prima però filtriamolo per eliminare la scorzetta e le foglie di menta. Trasferiamo il tutto in una teglia bassa e larga. Il liquido dovrà formare uno strato molto sottile, massimo di 2 cm di altezza e mettiamo la teglia nel congelatore. Dovrà rimanere in freezer per circa 4 ore in totale. Ma ogni 15 minuti circa tiriamola fuori e raschiamo la superficie con la forchetta. Così si formeranno i famosi granelli della granita. Non ci resta che servirla. Grattiamola dalla teglia e mettiamola in due bicchieri larghi. Decoriamo con fettine di cetriolo e di lime, e qualche fogliolina di menta rimasta.

Quindi se l’afa e il caldo ci abbattono proviamo questa gustosa e rinfrescante granita. La sensazione di freschezza sarà istantanea e stupiremo davvero tutti con questa granita fatta in casa.

Approfondimento

Il miglior piatto estivo per idratare il corpo e arricchirlo di preziosi nutrienti