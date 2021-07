Solo una decina di giorni fa mettevamo in guardia dalla possibile accelerazione ribassista del titolo (clicca qui per leggere). L’indicazione dei nostri Analisti era quella di monitorare con attenzione il supporto in area 7,97 euro in chiusura di settimana. Dopo averlo toccato durante la settimana, le quotazioni sono ripartite con veemenza al rialzo invertendo al rialzo. Quindi, la prevista accelerazione rialzista sul titolo BFF Bank è solo all’inizio.

Come si vede dal grafico, affinché questa accelerazione rialzista prenda piede sarà necessaria una chiusura settimanale superiore a 8,63 euro, primo ostacolo lungo il percorso rialzista. In questo caso le quotazioni si potrebbero dirigere verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, il raggiungimento della massima estensione rialzista potrebbe portare a un rialzo di oltre il 50%. Nel caso in cui, invece, si dovesse andare al ribasso le quotazioni di BFF Bank potrebbero tornare in area 6 euro.

Per la cronaca, ricordiamo che nell’ultimo anno il titolo ha avuto una performance eccezionale con un rialzo di oltre l’80% facendo molto meglio sia del settore di riferimento che del mercato italiano

Dal punto di vista dei multipli di mercato BFF Bank rimane un titolo molto interessante. Il titolo, infatti, presenta un rapporto prezzo/utili molto inferiore al suo settore di riferimento.

D’altra parte, le revisioni al rialzo sulle stime del fatturato degli ultimi mesi indicano un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano del titolo azionario.

Un altro aspetto per chi voglia investire sul titolo BFF Bank è legato alle aspettative del rendimento del suo dividendo. Negli anni scorsi, infatti, il rendimento si è aggirato intorno al 10%. Per i prossimi tre anni le attese sono per un rendimento del dividendo compreso tra il 9% e il 10%.

BFF Bank (MIL:BFF) ha chiuso la seduta del 28 luglio a quota 8,875 euro in rialzo dello 0,85% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale