Ciò che mangiamo può aiutarci a combattere delle patologie e condizioni croniche. Negli ultimi anni si sono concentrati moltissimi studi sull’alimentazione e sul controllo e la gestione delle patologie. Proprio a questo proposito, oggi la Redazione vuole fare conoscere ai suoi Lettori uno studio molto interessante.

Lo studio riguarda le infiammazioni croniche e il consumo di yogurt a basso contenuto di grassi. Scopriamo insieme che cosa emerge da questo studio e che cosa scatena le infiammazioni croniche che colpiscono il nostro organismo.

Pochi sanno che questo comunissimo alimento ci aiuta a ridurre le infiammazioni croniche

Lo sostiene uno studio condotto e pubblicato nel 2017 sul British Journal of Nutrition. I ricercatori hanno preso in esame 120 soggetti dei quali la metà in condizione di obesità. I partecipanti dovevano assumere 339 grammi di yogurt al giorno per ben 9 settimane. Alla metà dei partecipanti è stato dato del normale yogurt, mentre all’altra metà lo yogurt alla soia.

Da questo studio è emerso che sia nei pazienti in condizione normale, sia nei pazienti obesi erano diminuiti gli indicatori di infiammazione. Questo succede a causa dell’aumento dell’IgM, un anticorpo che riduce l’infiammazione. Quindi, il consumo di yogurt a basso contenuto di grassi è in grado di ridurre l’infiammazione cronica.

Cosa sono le infiammazioni croniche

Pochi sanno che questo comunissimo alimento ci aiuta a ridurre le infiammazioni croniche, ma dobbiamo scoprire anche perché si sviluppano. Le infiammazioni croniche sono una forma di difesa scatenata dal nostro sistema immunitario. Alcune condizioni possono essere la causa scatenante di queste infiammazioni. Ad esempio, batteri e virus oppure traumi come delle lesioni alle articolazioni, ma non solo.

Diverse condizioni patologiche gravi come l’ipertensione, tumori e l’obesità possono provocare un aumento dei livelli di infiammazione nell’organismo. Più banalmente, sono sufficienti anche stress e cattive abitudini nel nostro stile di vita a sviluppare questa situazione cronica. Infine, l’invecchiamento può portare ad un aumento delle infiammazioni croniche, poiché il sistema immunitario non riesce a fronteggiare come prima questa condizione.

