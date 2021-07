In un clima di incertezza generale per il presente ed il futuro il buon proverbio “prevenire è meglio che curare” è all’ordine del giorno. I recenti incrementi dei contagi in più aeree d’Europa non promettono bene ed i Paesi coinvolti rispondono limitando spostamenti interni ed in entrata.

È il caso della Grecia che si è trovata più volte costretta a modificare le restrizioni esistenti nel giro di poche settimane. Per questo, se prossimi per una vacanza a Malta, controlliamo di avere questo requisito fondamentale senza il quale potremmo avere grossi problemi all’arrivo.

Il ritmo del contagio scandisce la rapidità con cui vengono emanate le norme per i viaggiatori in ingresso. La Grecia, in questo, ne è un esempio chiaro. Partì con “chi viaggia può subire da 500 a 5.000 euro di multa se non presenta questi moduli all’aeroporto richiesti dal paese di destinazione”. Tuttavia, poche settimane dopo tolsero la multa e cambiarono i requisiti. Per questo, mai come ora, è bene sempre essere aggiornati da fonti governative sulle ultime novità. Consigliamo, a tal proposito, la piattaforma ministeriale di Viaggiare Sicuri.

In più zone d’Europa, in alternativa al Certificato EU Covid-19, attestante il completamento della vaccinazione, è consentito presentare un test negativo. Per Malta ciò non è previsto secondo la normativa entrata in vigore il 14 luglio.

In assenza di tale certificato le cose potrebbero diventare ben più complicate ed amare. È consentita l’entrata nel Paese, ma ci si dovrà sottoporre a 14 giorni di quarantena in albergo a spese dell’interessato. Per le persone che non possono vaccinarsi per motivi di salute o ai bambini dai 5 agli 11 anni ciò non vale. In questi casi sarà necessario presentare un test PCR negativo effettuato nelle 72 ore precedenti all’ingresso nel territorio maltese. I bimbi sotto i 5 anni sono, invece, esenti da tutti gli obblighi presentati sopra.