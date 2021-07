Per spendere pochi soldi ed avere un arredamento da giardino originale, unico e davvero grazioso, basterà procurarsi qualche pallet. Questi splendidi oggetti comuni, che si possono trovare ad un paio d’euro l’uno o, a volte, anche in regalo, sono favolosi, se impiegati nel riciclo creativo. Sono oggetti solidi e resistenti, in grado di sorreggere quantità di carico davvero molto pesanti.

L’unica pecca è che, se stavano per essere buttati, probabilmente necessiteranno di un piccolo tocco di manutenzione. Basterà levigarli un po’ e magari tinteggiarli e saranno pronti per essere trasformati. Naturalmente questo processo può tranquillamente essere svolto dopo aver costruito la “nuova” mobilia da giardino.

Pochi sanno che questi oggetti usurati possono trasformarsi in meraviglie per il giardino

Con i bancali si possono costruire moltissimi oggetti:

fioriere;

porte scorrevoli;

scrivanie;

tavoli;

sedie;

divani;

letti;

panchine;

appendi abiti.

E molto, moltissimo altro. In questo articolo l’attenzione sarà concentrata sulla capacità di trasformare questo splendido oggetto in una meravigliosa panchina e/o sedia da giardino con tanto di tavolo annesso.

Come procedere

Per costruire una sedia o una panchina il procedimento è identico, cambierà solamente la dimensione. Basterà avere due o tre bancali solidi, robusti e possibilmente uguali tra loro.

Tagliarli a metà della loro lunghezza (nel caso della sedia anche metà o 2/3 della loro larghezza). Impilarne tre o quattro pezzi, a seconda dell’altezza del bancale e di quanto si vuole alta la panca, e fissarli con delle viti robuste. Con un’altra metà restante, creare lo schienale appoggiandolo e fissandolo, anch’esso per bene, alla base pocanzi creata.

Il tavolo, invece, in base a come lo si vuole, richiederà più o meno manualità. La versione più semplice richiede due bancali e consiste nel creare solamente le quattro gambe del tavolo, tagliando le quattro estremità del pallet alla stessa altezza e fissandole sotto all’altro bancale. La versione per falegnami più esperti richiede, invece, di staccare le tavole di due pallet e ricomporle in un’unica base più resistente e massiccia e, dunque, assemblare anche qui le gambe del tavolo ed unirle.

Pochi sanno che questi oggetti usurati possono trasformarsi in meraviglie per il giardino economiche e che permetteranno di creare qualcosa di unico e favoloso su cui si riceveranno molti complimenti e tante soddisfazioni.