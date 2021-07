Ogni persona è diversa, c’è chi preferisce andare in palestra a digiuno e durante la mattinata, per iniziare la giornata carichi di energia.

Altri preferiscono la sera, per scaricare lo stress dopo una giornata intensa di lavoro e altri ancora scelgono di allenarsi in pausa pranzo per ottimizzare.

Generalmente sarebbe più giusto, per avere maggiori benefici, seguire le funzioni dell’organismo a seconda delle ore del giorno e della notte.

Pochi sanno che è questa l’ora migliore per allenarsi aumentando la massa muscolare

Il momento migliore per allenarsi, per chi ha come obiettivo di aumentare la massa muscolare, è intorno alle 18, sfruttando la maggior spinta del testosterone.

Questo avviene perché i livelli dell’ormone dello stress raggiungono il picco durante le prime ore della mattinata.

Il nostro metabolismo rallenterà sempre più, con il passare delle ore, ma le ripetizioni serali lo costringeranno ad accelerare nuovamente.

Durante il pomeriggio, o addirittura verso sera, potremo quindi sfruttare l’adrenalina e il riscaldamento muscolare.

Noteremo quindi che i muscoli, alla sera, saranno particolarmente attivi ed elastici, pronti a fare sforzi con carichi più elevati.

Durante il tardo pomeriggio, la temperatura muscolare è al massimo e questo è ottimo perché favorisce le nostre performance sportive.

Allenarci intensamente dopo tutta la giornata ci aiuta a scaricare lo stress accumulato, favorendo così un riposo migliore.

Ovviamente è consigliato attendere circa 2 ore, prima di andare a dormire, per permettere al sistema nervoso di tornare allo stato normale, scaricando l’adrenalina accumulata.

Solo in pochi sanno che è questa l’ora migliore per allenarsi aumentando la massa muscolare, ma è importante saperlo se vogliamo raggiungere l’obiettivo.

Consigli

Al di là dei nostri obiettivi di allenamento, è comunque fondamentale ascoltare le esigenze del proprio corpo.

Possono esserci diversi fattori che incidono, come l’alimentazione o il tipo di lavoro che svolgiamo.

In conclusione, basterà trovare una propria routine che renda l’allenamento una regolare e sana abitudine della propria quotidianità, per stare bene e sentirci bene.