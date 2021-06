Le palestre sono rimaste chiuse per molti mesi, ma gli sportivi hanno continuato ad allenarsi a casa. Studiando metodi alternativi per sostituire i costosi attrezzi della palestra con normali oggetti comuni, si possono ottenere risultati favolosi a costo zero. Visto il periodo di crisi dovuto alla pandemia da COVID-19, non è male avere delle alternative di allenamento per poter risparmiare denaro.

Come sostituire gli attrezzi per un ottimo allenamento con oggetti di uso comune

Intanto c’è da ricordare che molti allenamenti aventi risultati eccezionali vengono svolti anche con il semplice ausilio del corpo. In questo caso, molto semplicemente, basteranno un buon paio di scarpe da ginnastica. Ma volendo fare di più, si possono utilizzare vari oggetti comuni per allenamenti specifici. Ecco come è possibile sostituire gli attrezzi per un ottimo allenamento con oggetti di uso comune:

Pesi e manubri

Per sostituire questi attrezzi sono necessarie solamente delle bottiglie d’acqua. Basterà riempirle di acqua, sabbia o pietre, in base al peso che si vuole ottenere, per avere degli ottimi sostituti fai da te che saranno in grado di aumentare la massa muscolare proprio come dei normali pesi.

Parallele

Normalmente due sbarre di metallo, parallele appunto, utilizzate per esercizi quali dips ed addominali. Facilmente sostituibili con due sedie robuste della stessa altezza.

Sbarra bassa

Quest’ausilio serve principalmente per svolgere esercizi come, per esempio, l’australian pull up. Questo esercizio interessa i muscoli dorsali principalmente. Per sostituire una sbarra bassa è sufficiente l’impiego di un tavolo.

Giubbotto zavorrato o altri pesi

Questo ausilio serve agli sportivi per aumentare il peso durante gli esercizi ed aumentare così la fatica e, di conseguenza, la muscolatura. Il giubbotto zavorrato si utilizza, per esempio, durante esercizi come le trazioni, la corsa, gli addominali, le flessioni e via dicendo. A sostituirlo sarà un semplice zainetto che verrà più o meno riempito con oggetti pesanti come sassi, mattoni o simili.

Con un po’ di fantasia si possono utilizzare moltissimi oggetti comuni per fare esercizio fisico. Il manico di una scopa, uno sgabello, il divano, anche semplicemente la superficie sgombera di un muro, possono diventare attrezzi utilissimi. Grazie a loro sarà possibile svolgere un’ottima attività fisica senza dover tirare fuori un soldo!

Nonostante ciò raccomandiamo la massima attenzione poiché questi allenamenti alternativi con oggetti di uso comune potrebbero portare a gravi infortuni.

Approfondimento

Avere un corpo bello e tonico è un impegno a tempo pieno ma grazie a questo metodo veloce e semplice sarà tutto più facile