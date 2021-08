Durante il periodo estivo si tende a mangiare molta più frutta rispetto al periodo invernale, in questo modo si cerca di sconfiggere il troppo caldo. La frutta estiva è ricca di acqua, ed è quindi importante mangiarla durante la giornata. Così facendo si andrà a integrare l’acqua persa durante il giorno.

Ma i frutti dell’estate non contengono solo tanta acqua, infatti pochi sanno che questi frutti estivi sono fondamentali per il nostro sistema nervoso. Vediamo allora due super frutti estivi importantissimi per la salute del nostro sistema nervoso.

I frutti estivi che hanno degli enormi benefici sul sistema nervoso umano sono due e questo grazie ad una vitamina molto importante. Stiamo parlando delle albicocche e delle pesche. Entrambi i frutti infatti contengono molta vitamina B3, che fa molto bene al nostro sistema nervoso. Ma le pesche in verità hanno più Niacina rispetto alle albicocche.

A cosa serve la Niacina

La vitamina B3, o Niacina, gioca un ruolo principale in relazione al corretto andamento del sistema nervoso. È inoltre indispensabile per la respirazione delle cellule, favorisce la circolazione sanguigna, serve da protettivo per la pelle ed è utile durante la digestione.

Dove si trova

Ovviamente non si trova solo nelle pesche e nelle albicocche, sennò la vitamina B3 si assumerebbe solo d’estate. Fortunatamente si assume anche d’inverno con altri cibi. Infatti la Niacina si trova nelle carni bianche, negli spinaci, nelle arachidi e in pesci come salmone, pesce spada e tonno.

È molto importante integrare questa vitamina nella propria dieta se ci si accorge che se ne ha carenza. È però altresì importante evitare di assumerne troppa, e quindi avere un sovradosaggio di questa vitamina.

Approfondimento

