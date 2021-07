La frutta estiva per eccellenza? Non c’è bisogno nemmeno di dirlo: l’anguria. Quel frutto che al supermercato viene preso a pugni per capire se è buono, che poi chissà se effettivamente è il modo corretto per capirlo.

Le particolarità di questo frutto sono i mille semini neri che si trovano al suo interno. Non tutti li amano quindi molti al supermercato scelgono l’anguria senza semi, ma pochi sanno cosa stanno mangiando. Perché ricordiamoci sempre che il seme è fondamentale per un frutto, e sono pochissimi i frutti senza semi. Se il seme non c’è significa che c’è qualcosa sotto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Molti al supermercato scelgono l’anguria senza semi, pochi sanno cosa stanno mangiando veramente

La prima cosa a cui uno può pensare è a un prodotto OGM. Dunque partiamo con il dire che il termine OGM-Organismo geneticamente modificato va applicato ad alcuni prodotti e questo dipende da varie direttive. Sul sito del Ministero della Salute è possibile leggere bene a quali prodotti è permesso l’accesso e la vendita in Italia, quali non lo sono e cosa viene definito come OGM.

Quindi l’anguria senza semi che cosa è?

L’anguria senza semi nasce in realtà da più incroci di angurie. Il processo è sicuramente lungo e complicato e portato avanti dalla mano dell’uomo. Ma non si tratta di manipolazioni genetiche.

L’anguria è senza semi perché il suo numero di cromosomi è stato raddoppiato dall’uomo con la colchicina chimica. L’anguria quindi diventa un tetraploide, non più un diploide. Aumentare i cromosomi nell’essere umano potrebbe portare ad esempio alla sindrome di Down. Mentre nelle piante crea problemi solo quando queste si vanno ad accoppiare, perché andranno a creare un frutto sterile.

Infatti per ottenere l’anguria senza semi sarà necessario incrociare l’anguria tetraploide con quella diploide. In questo modo verrà fuori un’anguria triploide, ovvero sterile, quindi senza semi. Come spiega anche questo studio.

Quindi il frutto che si sta mangiando è un’anguria sterile, nata da un’anguria con un corredo cromosomico modificato e un’anguria invece normale. Insomma è un ibrido ma non un OGM.

Approfondimento

Se inseriamo nella nostra dieta questi cibi preveniamo al meglio le scottature solari.