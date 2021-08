Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo: è l’epoca dei concorsi pubblici e non dobbiamo lasciarci scappare questa occasione.

Quest’anno e mezzo di emergenza sanitaria ha radicalmente modificato il nostro modo di vivere e le nostre abitudini quotidiane. Dalle esigenze più semplici a quelle più complesse, il Covid ha rivoluzionato qualsiasi cosa, finanche le modalità di svolgimento delle prove concorsuali.

Difatti, la Pubblica amministrazione sta cercando di velocizzare e rendere più snelli i processi selettivi, rimodulando ogni fase in un’ottica più smart. A questo proposito, la Commissione RIPAM ha riaperto i termini e modificato il bando del concorso per 2133 funzionari, pubblicato più di un anno fa.

Vediamo quali sono le novità principali e cosa ci aspetta in questa nuova epoca di reclutamento nella PA.

Nessuna prova preselettiva e orale per questo concorso che darà lavoro a quasi 3.000 laureati

Per prima cosa e come intuibile dal titolo, la selezione si rivolge ai laureati e la prima novità riguarda l’abolizione delle prove preselettiva e orale. Si avrà, dunque, una sola prova scritta che consiste in 40 domande multiple sulle seguenti materie:

diritto pubblico;

diritto civile;

organizzazione e gestione delle PPAA;

contabilità di stato;

elementi di economia pubblica.

Il nuovo bando prevede anche la somministrazione di domande finalizzate a verificare le conoscenze linguistiche, informatiche e logico-deduttive dei candidati.

Ma andiamo avanti con le novità, perché la seconda non è certamente meno importante della prima.

Numero dei posti e modalità di presentazione delle candidature

La seconda novità, altrettanto importante e di rilievo, è il numero dei posti messi a concorso che dai 2133 iniziali, è oggi di 2736.

Per ulteriori dettagli e per inviare la domanda, si rinvia al seguente link ufficiale (qui). Si ricorda che è possibile presentare la candidatura entro, e non oltre, il prossimo 25 luglio, per cui affrettiamoci e non lasciamoci scappare questa occasione.

I futuri vincitori avranno la possibilità di far parte di diversi Ministeri ed Agenzie nazionali di rilievo.

