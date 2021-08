Ricca, colorata e leggera è la regina delle tavole estive. Facile da portare con sé, fresca nelle giornate più torride, gustosa se arricchita di ingredienti originali, ipocalorica per chi è attenta alla linea. Stiamo parlando dell’insalata, il piatto estivo perfetto come antipasto e piatto unico, da portare anche sotto l’ombrellone, ma soprattutto facile e veloce da preparare.

E se la solita insalata mista, con il passar del tempo, può annoiare, non disperiamo. In base ai propri gusti c’è la ricetta adatta.

Ecco le alternative gustose e leggere alla classica insalata verde da mangiare ad agosto

La “delicata”

200 grammi di insalata;

200 grammi di melone;

due cetrioli;

una rapa;

40 grammi di mandorle;

menta, origano e semi di sesamo;

olio evo, sale e pepe.

Dopo aver lavato verdura e frutta, affettiamo la rapa e il cetriolo. Tagliamo a pezzetti il melone e aggiungiamo tutti gli ingredienti in una ciotola. Condiamo con olio extravergine di oliva, sale e pepe.

La “rustica”

200 grammi di insalata riccia;

quattro uova;

100 grammi di pancetta a bastoncini;

80 grammi di noci;

10 ml di aceto bianco;

40 ml di aceto balsamico;

20 grammi di senape;

olio evo, sale e pepe.

Come prima cosa dobbiamo cuocere le uova in camicia in acqua e aceto per 3 minuti. Nel frattempo, rosoliamo la pancetta. Aggiungiamo tutti gli ingredienti in una ciotola e condiamo con olio evo, sale e pepe.

La “marinara”

200 grammi di portulaca;

tre patate gialle;

200 grammi di filetti di acciughe;

succo di limone;

capperi;

aceto, olio evo, sale e pepe.

Partiamo dal marinare i filetti di acciughe, lasciandole nel succo di limone, olio, sale e pepe per almeno quattro ore. Bolliamo le patate e tagliamole a fette. Prendiamo un piatto ovale, adagiamo la portulaca, le patate, i filetti di acciughe marinate e condiamo con olio, aceto, sale e pepe.

Da oggi, dopo aver scoperto le alternative gustose e leggere alla classica insalata verde da mangiare ad agosto, preparare questo piatto sarà molto più divertente!

