Siamo quello che mangiamo. Questo vale non soltanto per il corpo, ma anche per la mente. Per avere una mente giovane e sempre all’erta, è fondamentale nutrirci in maniera corretta. Dopotutto, anche il cervello fa parte del nostro corpo, e deve essere nutrito proprio come i muscoli e le ossa. Tra le tantissime sostanze nutritive che il nostro corpo ha bisogno di assumere ogni giorno, ce ne sono alcune che sono particolarmente benefiche per il nostro cervello, e quindi per la nostra mente.

E non si tratta soltanto di caffeina o teina, che ci aiutano a rimanere vigili, ma di veri e propri toccasana per la nostra memoria. Questi cibi sono indispensabili per mantenere una mente attiva sia per i giovani che per gli anziani.

Vediamo dunque i tre cibi insospettabili e miracolosi che migliorano la memoria.

Semi di zucca

La zucca è un alimento pieno di sorprese. Non solo è ottima da mangiare in mille modi (persino in agrodolce in padella), ma ogni parte di questa verdura ha la sua utilità, anche i semi. I semi di zucca, infatti, sono ricchissimi di micronutrienti indispensabili per la salute del nostro sistema nervoso e del cervello. In particolare contengono magnesio, ferro e zinco, che aiutano il corretto funzionamento dei neuroni. E poi sono buonissimi da sgranocchiare!

Arance e altri agrumi

Tutti sappiamo che le arance, come altri agrumi, sono ricchissime di vitamine indispensabili a tutto il nostro organismo. Ma non tutti sanno che sono essenziali soprattutto per il nostro cervello. La vitamina C, di cui sono ricchi gli agrumi, può prevenire la perdita di funzioni cognitive e il declino mentale, soprattutto in età avanzata. Inoltre gli agrumi contengono sostanze che aiutano a contrastare l’invecchiamento del nostro organismo

Mirtilli

Il terzo dei tre cibi insospettabili e miracolosi che migliorano la memoria sono i mirtilli. Questi frutti di bosco con sono solo deliziosi per il nostro palato, ma sono anche un toccasana per il nostro cervello.

I mirtilli sono infatti ricchissimi di antiossidanti. Gli antiossidanti sono sostanze indispensabili per il corretto funzionamento dei nostri neuroni. Mangiare regolarmente mirtilli aiuta a prevenire la perdita di memoria.