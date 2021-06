A due ore da Milano in direzione Lecco, si arriva al trivio di Fuentes. Diramazione a termine del lago di Como. Da un lato si prosegue per la Valtellina dall’altra per la Valchiavenna. È prendendo quest’ultima strada che si attraversa una valle ricca di bellezze paesaggistiche e spunti per trascorrere delle bellissime vacanze estive. Proprio da Chiavenna, a nord della vallata, si trovano le indicazioni per il Passo Spluga. Pochi tornanti portano fino a 1550 a pochi metri dal confine svizzero. Qui si trova Madesimo, in provincia di Sondrio. Rinomata località sciistica ma altrettanto valido punto di riferimento per il turismo estivo.

Il bellissimo borgo montano nel cuore delle alpi meta ideale anche d’estate per fuggire dal caldo opprimente

Perché soggiornare a Madesimo? Innanzitutto per il paesaggio. Perfetto per gli amanti della montagna ma non solo. Queste valli sono particolarmente belle poiché non sono strette, anzi. La vista spazia e gode di cielo e di verde in egual misura.

Il clima è ideale, poiché non è caldo torrido. Infatti è un rifugio per i molti chiavennaschi e non solo che qui hanno le seconde case. Si fugge dal clima del fondo valle per rifugiarsi ove la brezza serale richiede un golfino e una copertina per dormire.

Trekking e bagni a Madesimo

Per gli amanti del trekking che da qui possono intraprendere sentieri bellissimi che li portano ancora più in alto, come a Motta ad ammirare la famosa statua della madonnina. Si dice che quando il cielo è terso e la giornata limpida si possa vedere quella sul duomo di Milano. Si arriva fino allo spettacolare lago Azzurro. Uno specchio d’acqua circondato d’abeti che sembra uscito da una cartolina. L’acqua è freddissima ma non mancano gli audaci che fanno il bagno. Sulle sue rive è possibile fare un pic-nic.

Per chi ama le comodità in paese non manca nulla. I servizi ci sono tutti. Punti di ristoro tradizionali e alla moda, alberghi con spa e case vacanze. Lo shopping assicurato data la presenza di prestigiose boutique ma anche di negozietti particolari e unici. La sera c’è vita per chi non vuole andare a letto presto. Inoltre si può seguire un percorso enogastronomico che porta a gustare i prodotti tipici locali nei ristoranti storici dei piccoli centri intorno a Madesimo. Tante buone ragioni per soggiornare in questo borgo anche ad agosto. Questo è il bellissimo borgo montano nel cuore delle alpi meta ideale anche d’estate per fuggire dal caldo opprimente delle città.

