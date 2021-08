Spesso succede che i prodotti che abbiamo in dispensa si rivelano utili anche in altri ambiti della casa. In particolare, alcuni diventano dei preziosi alleati per i nostri orti o giardini. Tra questi, c’è sicuramente la farina di mais. Non molti la utilizzano in cucina, ma dovremmo iniziare ad utilizzarle sulle nostre piante. Pochi sanno che questa farina è il più economico antiparassitario naturale per l’orto di cui disponiamo. Con la farina di mais possiamo preparare uno spray eccezionale che tiene alla larga le infestazioni (soprattutto fungine) senza ricorrere a additivi chimici. Vediamo come.

Pochi sanno che questa farina è il più economico antiparassitario naturale per l’orto

La farina di mais ha un effetto antiparassitario di prim’ordine, specialmente per le piante di pomodoro. Questa pianta è molto soggetta a infestazioni di origine fungina, su tutte peronospora, appassimento del fusarium e muffa delle foglie. Ma grazie alla sua azione anti-fungina, la farina di mais preserva e cura da queste infestazioni. Per preparare uno spray antifungino a base di farina di mais servono pochissimi ingredienti. Nello specifico, abbiamo bisogno solamente di una tazza di farina di mais e 5 litri di acqua. Vediamo di seguito come preparare lo spray alla farina di mais.

Come preparare lo spray alla farina di mais

Per preparare lo spray fungicida alla farina di mais, basterà versare 5 litri d’acqua in un grande recipiente. Dopodiché, uniamo all’acqua la tazza di farina di mais 3 mescoliamo energicamente in modo da non creare addensamenti di alcun tipo. Se abbiamo fatto un buon lavoro, dopo aver mescolato un po’ otterremo un composto dal colore opaco e dalla consistenza lattiginosa.

Una volta pronto, dobbiamo filtrare il composto per separarlo da eventuali grumi. Poi possiamo versarlo in una bottiglia con un beccuccio spray. Possiamo spruzzare la soluzione di acqua e farina di mais direttamente sulle foglie delle piante interessate. Il rimedio è valido specialmente come deterrente, quindi come prevenzione a eventuali attacchi di funghi e parassiti.

Pur trattandosi di un fungicida al 100% naturale, è meglio testare il prodotto prima di utilizzarlo copiosamente. Quindi, prima di spruzzarlo su tutta la pianta, preleviamo alcune foglie e spruzziamo il composto su di esse. In questo modo capiremo se lo spray alla farina di mais comporta qualche controindicazione alla pianta su cui desideriamo utilizzarlo.

