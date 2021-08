L’estate sta per finire e con lei la stagione dei viaggi fuori dall’Italia e dei piatti “stranieri”. Tra le mete più amate dagli Italiani non si può non citare la Spagna, patria di alcuni dei piatti culinari più amati nella penisola. Per questo motivo oggi andremo alla scoperta di una variante della famosa paella. Ecco allora il piatto dal gusto estivo capace di riportare i sapori della cucina spagnola sulle nostre tavole.

Gli ingredienti

Per preparare questa variante della paella bastano questi semplici ingredienti facilmente reperibili:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Fumetto di pese 1 kg;

Gamberoni 10;

Riso bianco 500 gr;

Pepe nero a piacimento;

Scampi 10;

Peperoncino 1 ½;

Zafferano 0,75 gr;

Cozze 1,2 kg;

Calamari 600 gr;

Cipolle 100 gr

Salsa di pomodoro 300gr.

Il piatto dal gusto estivo capace di riportare i sapori della cucina spagnola sulle nostre tavole

Iniziare la preparazione della paella di Marisco preparando il fumetto di pesce. Proseguire con la pulizia delle cozze, grattandone il guscio con una paglietta ed eliminandone il bisso. Sciacquare con abbondante acqua e dotarsi poi di una padella capiente. Versarvi dell’olio, scaldare e in seguito aggiungere le cozze.

Lasciare cuocere a fiamma bassa per 5 minuti circa, spegnere e filtrare il liquido risultante dalla cottura. Sgusciare le cozze e passare alla preparazione dei calamari e dei crostacei. Per quanto riguarda questi ultimi sciacquare sotto acqua corrente e tagliare la coda con l’ausilio di una forbice. Cucinare i crostacei in padella per pochi minuti e trasferire in una ciotola. Prendere le cipolle, sbucciarle, lavarle e tritarle finemente.

Seguire lo stesso procedimento per quanto riguarda il peperoncino. Prendere ora una padella capiente e versarvi la cipolla e il peperoncino con un filo d’olio. Far dorare velocemente e aggiungere i calamari. Scottare a fiamma alta e infine aggiungere nella padella il fumetto di pesce e, in seguito, la salsa di pomodoro.

Insaporire con lo zafferano e portare a bollore mantenendo la fiamma bassa. Versare infine nella pentola le cozze, i crostacei e il riso e lasciare cucinare per almeno 16 minuti. Aggiungere infine i crostacei alla composizione, spegnere la fiamma e impiattare.

La variante della paella spagnola è pronta per essere gustata e riportare sulla nostra tavola i sapori dell’estate.

Approfondimento

Ecco la variante estiva della carbonara capace di conquistare anche i più ostinati amanti dell’originale