Agosto è arrivato, mese che per molti significa vacanza ma non per chi ha un orto da portare avanti. Con i suoi climi torridi e il suo solleone, agosto può essere una maledizione come una benedizione per il raccolto. Quel che è certo è che, se seguiamo passo dopo passo le indicazioni del buon contadino, agosto ci regalerà soddisfazione agricole come nessun altro mese. Certamente la prima cosa da sapere è quali piante seminare e quali raccogliere in questo mese. Dopodiché, la cosa più importante da fare è far caso al cielo. Proprio così: perché il nostro raccolto dipenderà dalla nostra conoscenza delle fasi lunari. Pochi fanno attenzione a questo particolare ma fa la differenza per un orto eccezionale ad agosto, come negli altri mesi. Impariamo insieme quali sono le fasi lunari di agosto e, di conseguenza, come seminare, cosa raccogliere e quando farlo.

Sebbene non ci sia alcuna evidenza scientifica che ne dimostri i nessi, gli agricoltori si affidano da secoli alle fasi lunari per organizzare il raccolto. Ancora oggi l’agricoltura, specialmente quella biodinamica, fa molta attenzione all’influenza della luna e delle stelle sulla semina. Allora, perché non fidarsi?

Le fasi lunari dipendono dalla posizione di Sole e Luna. A seconda della loro posizione, individuiamo la fase di luna crescente e di luna calante. All’interno di queste due fasi, distinguiamo: luna nuova, primo quarto, luna piena e ultimo quarto.

Questo agosto avremo luna calante dal’1 al 7 agosto, come dal 23 al 31. Mentre avremo luna crescente dal 9 al 21.

Cosa fare e quando farlo

Durante la luna calante seminiamo le erbe aromatiche e potiamo gli alberi da frutto come meli e peri.

Durante la fase di luna crescente, invece, trapiantiamo le insalate, come la lattuga, ma anche cipolle e patate. Seminiamo cavoli, rape e indivie. In luna piena possiamo piantare aglio e cipolla, carote e asparagi. In luna nuova, invece, seminiamo la cicoria e innestiamo ciliegi e prugni.

