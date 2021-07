L’avanzare dell’età porta inevitabilmente all’aumento del rischio di incorrere in malattie degenerative. Tra le più conosciute e comuni vi è senza dubbio l’Alzheimer. È qualcosa che nessuno vorrebbe mai sperimentare sulla propria pelle, per l’effetto devastante sul cervello. Purtroppo, però, anche al giorno d’oggi molti anziani ne sono affetti, e con loro anche gli adulti non possono ritenersi al sicuro.

Una vera e propria cura non esiste ancora, ma si potrebbe prevenire perlomeno l’insorgere della malattia. A tal proposito esistono delle sane abitudini che dovremmo intraprendere, a partire dall’alimentazione. Ma non si parla unicamente di ciò che mangiamo, ma anche di come lo facciamo. È incredibile come anche le più semplici azioni possano darci una mano in questo senso.

L’efficacia di una dieta controllata

In altri articoli avevamo visto come alcuni alimenti possano essere un mezzo di indiscussa efficacia per contrastare l’incombere dell’Alzheimer. La dieta mediterranea, nello specifico, sembra essere un’ottima soluzione al riguardo. Questo perché comprende diversi cibi ricchi di omega 3, che riduce i livelli della proteina responsabile dei danni alla memoria, la beta-amiloide. Dunque, via libera alla frutta secca come noci, mandorle e nocciole, ma anche al pesce e alla carne di pollo. Indispensabili, naturalmente, anche le verdure.

Pochi sanno che questa buona abitudine a tavola previene il rischio di Alzheimer

Occhio però non solo a quel che mangiamo, ma anche al modo in cui lo facciamo. Infatti, secondo uno studio del Karolinska Institutet di Stoccolma, non è sufficiente mangiare sano se poi non si mastica bene. Sembra infatti vi sia un nesso tra l’attenta masticazione e la possibilità di andare incontro a disfunzioni cognitive.

La ricerca ha dimostrato che le persone con problemi come la perdita dei denti, tipica in età avanzata, hanno più probabilità di sviluppare forme di demenza. Non masticare a sufficienza il cibo significherebbe un minor afflusso del sangue sino al cervello, che potrebbe risentirne a lungo andare. Non importa di che sesso siamo o quanti anni abbiamo.

Maciullare bene ciò che si mette tra i denti è dunque importante per la nostra salute e quella del cervello. Pochi sanno che questa buona abitudine a tavola previene il rischio di Alzheimer, ma d’ora in avanti sarebbe bene metterla in pratica.