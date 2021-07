A tutti piace avere una casa pulita e profumata ogni giorno. Insomma, sappiamo quanto entrare nel proprio appartamento e avvertire un odore di fresco e di igiene sia piacevole e soddisfacente. Ma le cose non sono sempre così semplici. Infatti, le pulizie domestiche richiedono impegno e dedizione. E anche l’aggiunta di qualche piccolo segreto, noto ancora a pochi, che potrebbe darci una grandissima mano nel mantenere igienizzata la casa. Per esempio, molti hanno problemi con il proprio lavandino, ricoperto di calcare e macchie. E in questo caso, abbiamo un piccolo rimedio della nonna che potrebbe davvero fare al caso nostro. Vediamo con esattezza di cosa stiamo parlando.

Eliminiamo definitivamente il calcare dal lavandino con un ingrediente che abbiamo tutti in casa

Molti di noi sono più che consapevoli di quanto sia facile accumulare il calcare nelle tubature del lavandino. E, oltre a rischiare di danneggiare il lavabo in modo irrimediabile, questo problema dà un senso di sporco generale. Per non parlare poi del cattivo odore, che per tantissime persone può risultare davvero sgradevole e insopportabile. Ma c’è un piccolo segreto della nonna che in questo caso potrebbe fare la differenza. E per metterlo in pratica ci basterà sfruttare un oggetto che quasi sicuramente si trova già nel nostro bagno.

Un po’ di bagnoschiuma è tutto quello che ci servirà per veder risplendere le tubature una volta per tutte

La nostra arma segreta, in questo caso, sarà proprio il bagnoschiuma. Sembra strano a dirsi, eppure questo specifico sapone potrebbe davvero fare la differenza. Infatti, se il nostro scarico è otturato o pieno di calcare, tutto ciò che dovremo fare sarà prendere mezzo bicchiere di bagnoschiuma. Versiamolo nel lavandino e aspettiamo un po’ di tempo per vedere il risultato. Potremo usare poi questo segreto anche per pulire l’esterno del lavabo, così da ottenerlo lucido come non mai.

Perciò, eliminiamo definitivamente il calcare dal lavandino con un ingrediente che abbiamo tutti in casa!

