Tra quelle greche è poco conosciuta ma quest’isola è un angolo di paradiso di cui rimarremo estasiati. Tra storia, mitologia, natura e spiagge, l’isola di Milo o Milos potrebbe essere la meta ideale per le vacanze estive 2022.

Nell’arcipelago delle Cicladi

Circondata dal Mar Egeo, pulito e cristallino, l’isola di Milos si trova a sud dell’arcipelago delle Cicladi. Rispetto alle isole maggiori e più famose della Grecia, Santorini e Mykonos, questa non è tanto conosciuta e, proprio per questo, è più economica e meno affollata.

Milos vanta una ricca storia risalente al periodo avanti Cristo. Ha diverse testimonianze del passaggio di vari filosofi e personaggi storici del periodo ellenistico. Basti pensare alla celebre Venere di Milo, chiamata così poiché ritrovata sull’isola.

Ma, più di tutti, ciò che colpisce sono le sue coste dotate di scogliere bianche, come quella di Sarakiniko. L’isola è prevalentemente di origine vulcanica, ciò rende le sue acque calde, come se fossero terme naturali. Vanta alcune delle spiagge più belle, dove ammirare un mare turchese in cui rocce rossastre si tuffano a strapiombo, come quella di Firiplaka.

Poco conosciuta ma quest’isola è un angolo di paradiso immerso in acque cristalline a pochissimi passi dall’Italia

A Milo sono presenti più di 50 spiagge, ognuna adatta alle nostre esigenze. Vi sono quelle perfette per bambini, quelle da veri avventurieri, quelle tipiche da massimo relax. Per non parlare dei villaggi mozzafiato che ospita, talmente suggestivi che sembrano siano stati dipinti e ricordano le vie di Santorini.

Per raggiungere Milos bisogna arrivare prima di tutto ad Atene. Da questa città è possibile prendere un aereo per Milos, oppure prendere il traghetto che comunque parte anche da altre zone della Grecia.

