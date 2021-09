Sempre più studi si concentrano sul fatto che ciò che mangiamo ha un peso fondamentale sulla salute e sull’invecchiamento del nostro organismo.

Per questo motivo abbiamo spiegato che dobbiamo fare attenzione perché esagerare con questi comunissimi alimenti potrebbe mettere in pericolo i nostri reni.

Per molti uomini con il passare degli anni cresce il rischio di problemi alla prostata. Sebbene l’età non sia l’unica responsabile, è senz’altro uno dei fattori determinanti.

Come per molte altre patologie, l’alimentazione è un elemento davvero importante. Infatti, pochi sanno che proteggere la salute della prostata è possibile consumando questi cibi. Prima però scopriamo cos’è la prostata e la sua importanza.

Perché è importante

La prostata è una ghiandola presente nel sistema riproduttivo ed urinario dell’uomo. Se questa ghiandola si ingrossa può portarci diversi disturbi. Tra i più comuni abbiamo sensazione di bruciore durante la minzione e bisogno frequente di urinare.

È importante rivolgersi al medico di fiducia se notiamo del sangue nelle urine ed eventuali fastidi durante la minzione.

È fondamentale mantenere la prostata in salute perché può causare problemi al sistema urinario. Quello che forse non tutti sanno è che secondo gli esperti l’alimentazione incide sulla salute di questa ghiandola. Scopriamo perché ciò che mangiamo conta e quali cibi consumare per preservare la salute di questa importantissima ghiandola.

Secondo recenti studi scientifici l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella salute della prostata. Ci sono diversi fattori che possono portare all’ingrossamento di questa ghiandola.

Tra questi c’è l’aumento del girovita e l’innalzamento dei valori di trigliceridi e colesterolo. Inoltre, hanno un certo peso anche valori alti della pressione e la comparsa del diabete di tipo 2.

Molti di questi disturbi che possono portare all’ingrossamento della prostata potrebbero essere controllati seguendo un’alimentazione corretta. In particolare, alcuni alimenti possono aiutare a lenire l’infiammazione di questa ghiandola.

Omega 3

Gli omega 3 sono acidi grassi polinsaturi. Questi grassi sono essenziali per la nostra salute. Gli omega 3 riducono i livelli di trigliceridi e quindi è davvero fondamentale introdurli nel nostro organismo.

Tra i cibi più ricchi di omega 3 troviamo alcuni pesci grassi come il salmone e il pesce azzurro. A questo proposito, abbiamo spiegato che pochi sanno che questo pesce amatissimo abbassa velocemente trigliceridi, colesterolo e pressione alta.

Ne troviamo in grande quantità anche nell’olio di semi di lino, di soia e nelle noci. Infine, tra gli ortaggi li troviamo anche nelle carote, nella zucca e nelle zucchine.

Mele e pere cotte e vitamina C

Tra la frutta gli esperti consigliano il consumo di alcuni tipi di frutta cotta. Nello specifico, le pere e le mele cotte fanno bene alla salute della prostata ma non devono essere zuccherate. Anche i frutti contenenti vitamina C e betacarotene sono alleati della salute di questa ghiandola.

Consigli

È importante consumare cibi ricchi di omega 3 e limitare il consumo dei cibi contenenti omega 6. Gli omega 6 infatti potrebbero essere in parte responsabili degli stati infiammatori di questa ghiandola.

Pertanto, gli esperti consigliano di ridurre i consumi di carne ed insaccati, cibi fritti, uova, formaggi, farine raffinate, dolci e bevande zuccherate.