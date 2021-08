I reni sono fondamentali per il buon funzionamento dell’intero organismo. Infatti, se pensiamo che i reni siano utili soltanto alla produzione dell’urina, ci sbagliamo. I reni filtrano anche le sostanze di scarto del sangue. Inoltre, essi bilanciano i livelli di acqua e sale nell’organismo.

L’alimentazione gioca sempre un ruolo chiave per la nostra salute. Infatti, in un nostro precedente articolo abbiamo spiegato che “pochi sanno che questi 4 amatissimi frutti abbassano drasticamente la glicemia prevenendo il diabete”.

Lo stesso discorso vale per i nostri reni. Per questo motivo dobbiamo fare attenzione perché esagerare con questi comunissimi alimenti potrebbe mettere in pericolo i nostri reni. Cerchiamo quindi di capire quali cibi sarebbe meglio consumare meno per avere reni sempre sani e ben funzionanti.

La Fondazione Veronesi riporta i dati forniti dalla Società Italiana di Nefrologia. Questi dati attestano che 1 italiano su 10 soffre di patologie croniche ai reni. Questo dato è tutt’altro che trascurabile. Anche in questo caso l’alimentazione è fondamentale per permettere ai nostri reni di funzionare bene.

L’alimentazione quindi ci permette di prevenire patologie a carico dei reni. Infatti, ci sono dei cibi che è meglio evitare il più possibile o quantomeno ridurne al minimo le quantità. Nello specifico stiamo parlando di quelli contenenti alte quantità di proteine, fosforo e sodio.

Proteine

Le proteine potrebbero aumentare il rischio di calcoli renali o creare problemi a chi soffre di disturbi ai reni. Per questo motivo, le proteine vanno consumate con moderazione. In primo luogo, dobbiamo ridurre le proteine di origine animale come quelle contenute nella carne, nel pesce, nelle uova e nei salumi. Cerchiamo di limitare anche le proteine vegetali aumentando l’apporto di cibi senza proteine come ad esempio pane, pasta e riso.

Ricordiamoci però che le proteine sono comunque importanti per il nostro organismo e che ridurle non significa eliminarle.

Fosforo

Se un soggetto soffre di patologie renali, i reni non riescono ad eliminare correttamente il fosforo lasciandone in eccesso nel sangue. Per questo motivo, è importante tenere sotto controllo il consumo di alimenti che ne contengono alte quantità. Tra questi abbiamo salumi, cioccolato, frattaglie e tuorlo d’uovo.

Tra gli alimenti che possiamo mangiare tranquillamente ci sono invece frutta e verdura, olio, burro e patate. Infatti, questi cibi sono privi di fosforo.

Sodio

Un accumulo di sodio nelle persone che soffrono di problemi ai reni può causare problemi come ritenzione idrica ed ipertensione. È necessario quindi ridurre il consumo di cibi che ne contengono molto.

Tra questi c’è il sale da cucina. Per questo motivo evitiamo di abbondare con il sale per condire le pietanze. Infine, facciamo attenzione agli insaccati, ai cibi in salamoia e i dadi per il brodo che sono ricchissimi di sale.