I legumi sono alimenti fondamentali per la dieta mediterranea. Sono fonti di proteine vegetali, che non stressano il fegato e amiche dell’intestino. Oggigiorno, con la scoperta della cucina vegetariana e vegana, questi alimenti sono sempre più presenti sulle nostre tavole e nelle nostre ricette. Zuppe, creme, insalate, sono solo alcune delle innumerevoli variabili possibili per preparare un buon piatto di legumi.

Ma molti ignorano cosa sia il germoglio di legume. Pochi sanno che possiamo mangiare i legumi in questo modo che rivoluzionerà la nostra dieta. I germogli dei legumi ne preserva totalmente l’integrità dei nutrienti, come avviene per esempio per i germogli di soia: iperproteici e ipocalorici. Per questo, scoprire i germogli di altri legumi può davvero dare una marcia in più alla nostra dieta.

Dai legumi acquistati da agricoltura biologica, possiamo facilmente ricavare dei germogli. Per farlo ci bastano poche cose: i legumi biologici appunto, dell’acqua, una garza e un vasetto di vetro.

Versiamo i legumi nel barattolo di vetro e ricopriamole di acqua. Dopodiché, ricopriamo l’apertura del barattolo di vetro con uno strato di garza, tenendolo fermo con dello scotch o un elastico. Dobbiamo cambiare l’acqua ai legumi e risciacquarli per tre o quattro volte al giorno, ricordandoci di conservarli in un luogo asciutto e buio.

In circa 5 giorni, i germogli spunteranno e saranno pronti per essere preparati come pietanza. Possiamo conservarli in frigorifero, anche in questo caso per non più di 5 giorni (massimo una settimana).

Come utilizzare nelle nostre ricette i germogli dei legumi

I germogli dei legumi, oltre a essere alimenti sani e ricchi di proprietà, si prestano a una grande varietà di ricette. La loro qualità principale è di conservare un sapore delicato, arricchito però da una certa croccantezza. Questa peculiarità li rende ottimi condimenti per insalate, da aggiungere ai soliti semi di lino, papavero e girasole.

Ma possiamo anche usare i germogli come ingrediente per panini di ogni genere: hamburger, tacos alla messicana, ma anche toast e club sandwich. Se li laviamo con attenzione, possiamo mangiare i germogli anche crudi, in modo da non alterare in alcun modo il loro patrimonio di nutrienti. Altrimenti, possiamo prepararli alla piastra o in padella, e servirli anche come semplice contorno.

