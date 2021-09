A volte quando indossiamo delle scarpe troppo strette capita che si formino degli ispessimenti della pelle, dolorosi e fastidiosi: si tratta di calli e duroni.

Oltre a formarsi sui piedi quando si cammina molto, si possono anche formare sulle mani.

I duroni sono più piccoli dei calli e la parte interna risulta particolarmente dura, se premuti, al tatto sono dolorosi.

I calli invece, raramente sono dolorosi e sono solitamente più grandi dei duroni.

Mai più calli e duroni grazie a un ingrediente che tutti abbiamo in cucina

Non tutti conoscono questo rimedio naturale contro calli e duroni; infatti, si tratta del sale grosso, presente in ogni cucina.

Questo prodotto è utile in casa per diverse problematiche, infatti, è incredibile ma basta solo un po’ di sale grosso nei vasi per risolvere questo fastidioso problema comune.

Il sale grosso è anche utilissimo per ammorbidire i calli e i duroni prima di applicarvi trattamenti emollienti.

Questo sensazionale metodo oltre ad alleviare il dolore, rende anche molto più morbida la nostra pelle.

Basterà semplicemente versare due cucchiai di sale grosso nell’acqua calda per il pediluvio e lasciare i nostri piedi immersi per circa venti minuti.

Se non abbiamo il sale grosso, va bene anche il sale marino integrale o in alternativa i Sali di Epsom che sono sensazionali per i nostri piedi.

Per eliminare le cellule morte invece possiamo facilmente realizzare uno scrub delicato con due cucchiai di sale e poca acqua.

In questo modo otterremo un composto cremoso da strofinare sui calli che poi andrà risciacquato con acqua tiepida.

Non tutti sanno che un altro eccezionale modo per eliminare la pelle morta in eccesso è utilizzare la lima elettrica.

Basta prima ammorbidire la pelle con un bagno di acqua calda e i sali di Epsom, per poi utilizzare la lima elettrica sulla superficie interessata.

Con questo metodo non è necessario fare movimenti ripetuti su calli e duroni, la lima elettrica ha il vantaggio di far tutto da sola con una corretta pressione.

Mai più calli e duroni grazie a un ingrediente che tutti abbiamo in cucina, un modo economico ed efficace.

Prevenzione

Per prevenire la formazione di calli e duroni si possono adottare dei piccoli accorgimenti come indossare sempre scarpe comode.

Può esserci d’aiuto indossare i plantari in feltro o i cerotti non medicati oppure i cuscinetti che separano le dita.

Non dimentichiamo infine che può esserci d’aiuto indossare guanti imbottiti quando usiamo gli utensili.