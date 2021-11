Le feci riflettono il nostro stato di salute e dovremmo controllarle prima di tirare lo sciacquone, per vederne sia la consistenza che il colore. Una classificazione dettagliata è rappresentata dalla famosa “Bristol Stool Scale” creata da Heaton e Lewis del Dipartimento di Medicina dell’Università inglese.

Questa suggerisce la condizione fisica umana a seconda delle feci dividendole in 7 tipi, dal più severo al più blando. Non solo la consistenza ma anche il colore è importante, che può dipendere dall’alimentazione.

Se, per esempio, abbiamo mangiato il nero di seppia è molto probabile che le feci presentino un colore nero dovuto, appunto, da quello dell’alimento. Se l’evento è accaduto una sola volta, consapevoli dell’alimentazione che abbiamo consumato, è possibile che sia stata proprio questa e che non ci sia bisogno di allarmarsi, anche se consigliamo sempre di rivolgersi al medico.

Al contrario, se feci anormali o diarrea persistente continuano dopo diversi giorni, potrebbe esserci qualche problematica. Sarebbe il caso di consultare il medico, qualora questi sintomi si prolungassero per diverso tempo, il quale indicherà un’eventuale esame delle feci. In ogni caso, pochi sanno che perdita di peso e feci dalla forma particolare potrebbero essere i sintomi di questo cancro.

Cancro al colon-retto

L’AIRC ci suggerisce che il cancro al colon-retto è diffuso al 10% tra tutti i vari tipi di tumore, che colpisce in prevalenza dopo i 60 anni, a prescindere da donne e uomini. Chiaramente le eccezioni esistono ma grazie alla prevenzione, il tasso di mortalità è diminuito.

Le cause di questo tipo di cancro possono variare dall’alimentazione alla familiarità. Ciò significa che seguendo quotidianamente un cattivo regime alimentare, non praticando attività fisica, essendo in sovrappeso, fumando e avendo in famiglia dei casi si potrebbe essere a rischio.

Il cancro al colon-retto può dipendere dal mutamento di un polipo benigno in maligno, come nel caso di polipi adenomatosi. Infatti, come sostiene l’AIRC, l’adenocarcinoma è la causa più diffusa di questo tipo di cancro, che si può manifestare nell’ultimo tratto del colon in prossimità del retto.

I sintomi del cancro al colon-retto possono variare da persona a persona, a seconda della gravità e della localizzazione. I polipi possono causare la fuoriuscita di sangue e oltre a questo sintomo, quindi il colore delle feci, vi sono la perdita di peso, tenesmo, muco nelle feci e l’alternanza tra stipsi ostinata e diarrea.

Un ulteriore e chiaro segnale di stitichezza, che potrebbe essere presente anche se è possibile che non sia costante, è il fecaloma, ossia una massa o un tappo di feci dure e secche formato da palline unite, il quale è di difficile evacuazione.

Quindi in presenza di stipsi e successivamente di diarrea o viceversa, insieme a tutti gli altri sintomi, consigliamo di consultare il medico.

Un altro fattore da non sottovalutare è l’anemia e la continua spossatezza. Purtroppo alcuni di questi sintomi, come la perdita di peso associabile a questa condizione fisica, sono gli stessi di altre patologie o malattie. Per cui è difficile stabilire se si tratti effettivamente di cancro al colon-retto. Per questo motivo, consigliamo di fare degli accertamenti frequenti come forma di prevenzione per tutte fasce d’età e tra questi vi è l’esame delle feci.