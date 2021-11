Le smagliature sono un inestetismo fastidiosissimo per tante persone. Può creare imbarazzo nell’indossare capi scollati o corti. Quando si è in spiaggia, ancor di più si possono avvertire gli occhi indiscreti sulle cicatrici. Ebbene sì, si tratta di vere e proprie cicatrici sulla pelle che possono derivare dai fattori più diversi. Alcune delle cause possono essere: eccessiva perdita o assunzione di peso in poco tempo, esposizione al sole senza idratare la pelle, gravidanza o diete veloci. Qualunque sia la fonte, le smagliature possono diventare fastidiose.

Quelle appena formate sono rosa e, in qualche modo, si possono eliminare se si agisce immediatamente. Invece si presentano quasi bianche, le smagliature che ci sono da più tempo. E sono queste le più odiate da donne e uomini.

Sono tanti gli oli e le creme usate per liberarsi da questo inestetismo. Dall’olio di cocco, all’olio di mandorla, jojoba e argan. Ma altro che olio di mandorle è questo il rimedio efficace che potrebbe ridurre le insopportabili smagliature.

Stiamo parliamo dell’olio di ricino.

È un olio denso dal forte odore, quasi sgradevole, ma che ha importanti benefici e proprietà per la salute del nostro corpo. È uno tra i rimedi più economici in commercio: si trovano flaconi da 100 ml anche con circa 10 euro. Tra i vari benefici, ha quello di rendere la pelle molto elastica e di aiutarla a rigenerarsi. Per contrastare le smagliature, occorrerà versare alcune gocce di olio di ricino sulla zona interessata e massaggiare per qualche minuto. Per ottenere i risultati sperati, è necessario un utilizzo costante dell’olio.

Alcuni si chiedono se sia possibile eliminare le smagliature. Non solo è possibile attenuare quelle “nuove” e rosa appena formate, ma anche quelle “vecchie”. In caso di comparsa di questo inestetismo, è consigliabile agire subito con questo rimedio naturale ed economico.

I benefici dell’olio di ricino possono essere integrati anche con quelli di altri oli che hanno un ampio utilizzo in questi casi. Dato, infatti, il suo odore molto forte, spesso viene utilizzato insieme all’olio di mandorle o al, più profumato, olio di cocco. Così si può creare un unguento particolarmente profumato e davvero efficace.

Il consiglio in più

Come abbiamo visto, le smagliature possono colpire sia uomini che donne di diverse fasce di età. Per prevenirne la comparsa potrebbe essere utile sapere che è molto importante bere tanta acqua ed idratare la pelle con creme. Inoltre, non va dimenticato di svolgere attività fisica e seguire una alimentazione corretta per aiutare la pelle a mantenersi tonica e soda.