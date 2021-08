Mens sana in corpore sano, cita una nota locuzione latina. Il benessere del corpo, si sa, passa anche dalla mente ed ecco perché è necessario garantire la salute dell’organismo a 360 gradi.

Per tanto tempo si è creduto che l’attenzione verso il fisico fosse una questione puramente estetica, che nulla ha a che fare con il benessere. Recentemente, quest’idea è andata via, via lasciando il posto ad una convinzione ben diversa, che accosta bellezza e vitalità. Non soltanto salute fisica, ma anche psichica ed emotiva.

Facciamo un esempio per capire meglio ciò di cui stiamo parlando. A tutti sarà capitato almeno una volta di soffrire di problemi intestinali e di sentirsi allo stesso tempo irritabili. Potremmo pensare che sia solo un caso, ma in realtà intestino e cervello sono strettamente collegati l’uno all’altro.

Vediamo cosa dicono gli esperti in materia e perché è così importante tenere sotto controllo il pancino.

Pochi sanno che per una mente lucida bisogna fare attenzione alla salute di quest’organo

Importanti studi spiegano questa correlazione pancia-mente partendo dal cosiddetto microbiota intestinale. Questo, infatti, regola la produzione di serotonina e dopamina, neurotrasmettitori fondamentali per il sistema nervoso. Proprio i neurotrasmettitori non sono altro che sostanze chimiche che permettono ai neuroni di comunicare tra loro per regolare il sonno, l’appetito e la memoria.

Inoltre, si è dimostrata una connessione diretta tra il microbiota intestinale e l’asse ipotalamo-ipofisi, responsabile della gestione dello stress. E quindi, non solo sonno, fame e memoria, ma anche regolazione dell’umore e risposta ai fattori di stress che condizionano la nostra vita quotidiana.

Come svegliare la mente e riaccendere la memoria

In un precedente articolo avevamo parlato di un semplice trucco per avere un cervello sempre giovane e in forma: le parole crociate e i cruciverba. Giocare con le lettere ci permette di stimolare le nostre funzioni cerebrali e perché no, anche di imparare nuove parole. Tuttavia, fare questo tipo di giochi non basta e come abbiamo visto è importante tenere a bada la salute intestinale.

A questo proposito, l’unica cosa da fare è stare attenti all’alimentazione, evitando di ingurgitare cibi troppo grassi e pesanti da digerire. Variare la dieta e non privarsi di nulla sono due elementi fondamentali per un intestino felice e una testa come quella di Einstein.

Pochi sanno che per una mente lucida bisogna fare attenzione alla salute di quest’organo, perché in fondo sappiamo che l’intestino è il nostro secondo cervello.