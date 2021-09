L’estate sta finendo e come molti di noi sanno, questo clima è perfetto per la diffusione degli insetti, tra cui gli scarafaggi.

Questi sono soliti insinuarsi negli ambienti domestici attirati dai residui di cibo. Quindi è molto importante mantenere gli ambienti di casa puliti per evitarli il più possibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi vogliamo dare delle soluzioni per tenere lontani gli scarafaggi dalle nostre case. Infatti, pochi sanno come eliminare gli scarafaggi velocemente e a costo zero con questi 3 infallibili trucchetti.

Già in un precedente articolo abbiamo spiegato che pochi sanno che per eliminare blatte e scarafaggi in un attimo bastano questi 3 rimedi naturali. Infatti, alcuni ingredienti che abbiamo nelle nostre case possono sostituire i prodotti chimici che troviamo in commercio.

Oggi, invece, illustreremo 3 diversi tipi di rimedi. Passeremo dai classici repellenti, alle trappole fino ad arrivare alle esche. In questo modo potremo decidere quale utilizzare in base alle nostre esigenze.

Pochi sanno come eliminare gli scarafaggi velocemente e a costo zero con questi 3 infallibili trucchetti

Iniziamo con i repellenti naturali. Possiamo prepararne 2 diversi tipi. I repellenti ci permetteranno di tenere lontani naturalmente gli scarafaggi senza ucciderli.

Possiamo utilizzare l’aceto rosso, bianco o l’aceto di mele. Consigliamo di usare quello bianco perché costa poco e non lascia residui.

Misceliamo in parti uguali acqua e aceto ed utilizziamolo dopo aver lavato i pavimenti. Passiamo un panno imbevuto di questa soluzione per non fare avvicinare gli scarafaggi alla nostra casa.

In alternativa, scaldiamo questa soluzione fino a farla diventare tiepida. Versiamola negli scarichi del bagno o della cucina per evitare la risalita degli scarafaggi. Consigliamo di farlo la sera prima di andare a dormire.

Anche le erbe aromatiche sono molto efficaci contro gli scarafaggi. Tra le migliori abbiamo alloro, salvia, aglio e rosmarino. Possiamo usarle sia fresche, sia essiccate. In entrambi i casi, tagliamo le foglie delle erbe aromatiche per amplificarne l’odore.

Invece, se usiamo l’aglio sbucciamolo e tagliamolo a pezzetti da posizionare nei punti strategici.

Trappole

Per realizzare questa trappola useremo una bacinella, un bicchierino da liquore, un pezzetto di cartone, acqua e zucchero. Ritagliamo un pezzo di cartone largo 4 centimetri e lungo 30 centimetri. Pieghiamo una delle 2 estremità creando una linguetta. In questo modo potremo appoggiare il cartone sulla bacinella senza farlo scivolare.

Posizioniamo il bicchierino capovolto al centro della bacinella e versiamo l’acqua quasi fino all’orlo. Mettiamo lo zucchero in cima al bicchiere.

Gli scarafaggi saliranno sul cartoncino percorrendolo, sentiranno l’odore dello zucchero e cercando di raggiungerlo cadranno in acqua.

Esche

Possiamo preparare 2 tipi di esche. Per il primo dobbiamo unire in parti uguali zucchero a velo e bicarbonato. Misceliamoli insieme e mettiamoli all’interno del tappo di una bottiglia di plastica. Questa esca attirerà gli scarafaggi che sono ghiotti di zucchero e il bicarbonato le farà morire.

La seconda esca si prepara unendo 2 cucchiai di acido borico, 2 cucchiai di zucchero a velo e un tuorlo d’uovo sodo. Uniamo il tutto insieme fino ad ottenere una pallina della consistenza simile alla plastilina. In caso, aggiungiamo un po’ d’acqua. A questo punto mettiamo un po’ di composto in un tappo di bottiglia e posizioniamolo nei punti strategici.

Consigli

Possiamo sostituire il bicarbonato per l’esca con della polvere di gesso. Assicuriamoci di posizionare le esche fuori dalla portata di animali domestici e bambini.