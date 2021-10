Quante volte decidiamo di fare una torta e ci viene fuori bella dura? Magari per una festa, per la domenica o semplicemente perché abbiamo a disposizione un weekend libero. Questo succede perché pochi sanno che per avere una torta morbida è questa la farina giusta da usare. Possiamo unirla anche ad altre farine oppure possiamo usarla da sola. Le ricette che si possono fare sono tantissime, e non pensiamo che sia difficile da trovare perché è facilissimo.

I vari tipi di farina

In commercio esistono tantissime farine. Quindi ogni volta che ci si reca nello specifico reparto, si iniziano a leggere tutte le varie etichette. C’è quella che va bene per la pizza, quella che va bene per i dolci, quella per il pane. Poi c’è quella bianca, di riso, integrale o di avena. Insomma le farine al supermercato sono praticamente infinite. Quindi ogni volta che si vuole cucinare qualcosa, la domanda “quale farina uso” è imminente. Mentre la risposta non lo è. Quindi si seguono i consigli delle amiche, di alcuni chef oppure c’è anche chi ama sperimentare e quindi le prova tutte fino a quando non trova quella giusta. Be’, però, se il nostro obiettivo è ad esempio una bella torta morbida di mele o di cannella, possiamo usare questa farina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Pochi sanno che per avere una torta morbida è questa la farina giusta da usare

Allora, la farina da usare per avere una torta super morbida è quella di farro semintegrale. Esistono tre tipologie diverse di farine: quella Dicocco, Spelta e Monococco. La Dicocco è più indicata per preparare alimenti da forno, tipo pane o grissini, in quanto simile al grano duro per la sua consistenza. Per fare le nostre gustose e morbide torte, quella che molti chef consigliano è la farina semintegrale Monococco. Questa farina, come accennato prima, possiamo unirla ad altre farine oppure possiamo usarla singolarmente.

Dove si trova

Possiamo pensare che sia difficile trovare questa farina, ma se sappiamo dove andare non lo è. Infatti da NaturaSì la troviamo sicuramente, la troviamo anche online sui siti delle varie aziende e la troviamo anche nei negozi biologici. Insomma basta spulciare un pochino online per avere in pochissimo tempo la farina di farro semintegrale. In questo modo, potremo fare delle torte super morbide che faranno invidia a tutti i nostri vicini. Ora possiamo sbizzarrirci e creare migliaia di ricette di infinite torte e il risultato sarà morbido.

Approfondimento

C’è una piccola parte della moka che va pulita e molti si dimenticano di farlo